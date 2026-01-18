Babnet   Latest update 14:06 Tunis

مهرجان الموضة واللباس التقليدي التونسي في دورته الاولى يوم 14 فيفري 2026 بالمركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696cb33375a638.64146392_kjileofpmgqnh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 13:15
      
يحتضن المركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس، يوم السبت 14 فيفري 2026، الدورة الاولى لمهرجان الموضة واللباس التقليدي التونسي

وأفادت الحرفية في الصناعات التقليدية وصاحبة هذه المبادرة، ليلى منصور، في تصريح ل"وكالة تونس افريقيا للأنباء"، اليوم الأحد، بأن هذه التظاهرة تحمل رسالة وفاء لأيادي صنعت الجمال وأعطت للباس التقليدي التونسي روح جديدة ولمسة عصرية وبصمة تاريخ وهوية من خلال انقاذه من الاندثار وتقديمه للعالم في صورة حديثة وراقية


وأضافت، أن هذا الموعد سيجمع بين الاصالة والاناقة والتراث التونسي بالابداع المعاصر من خلال فضاء للتعريف بتنوع وغنى الموروث التونسي داخل تونس وخارجها


وتهدف هذه التظاهرة الى ربط التراث التونسي بالاناقة والموضة المعاصرة ومزيد تثمين اللباس التقليدي التونسي وابرازه كهوية حية واعادة ادماجه بالحياة التونسية اليومية فضلا عن دعم الحرفيين وفتح آفاق اقتصادية جديدة لهم

ويشارك في هذه الدورة فريق من الحرفيين والحرفيات من مختلف جهات الجمهورية في مجالات النسيج والتطريز والفخار والخشب والسعف والحلي وعدد من مصممي الازياء التونسية في اللباس التقليدي

ويتضمن البرنامج معرض للصناعات التقليدية التونسية من خلال عرض مختلف الحرف والمنتجات التقليدية لابراز دورها في الاقتصاد والابداع الى جانب تنظيم المسابقة الوطنية لعرض الازياء التقليدي لاختيار ملكة اللباس التقليدي التونسي تحت شعار " اللباس التقليدي...هوية تلبس في كل زمان ومكان "

كما سيتم، أيضا برمجة أضخم عرض تونسي يهدف الى ابراز جمال واصالة اللباس التقليدي الاصيل بمشاركة مصممين ومبدعين من مختلف الجهات للفوز بكأس الاناقة والجمال والذوق الرفيع الى جانب تكريم الحرفيين المشاركين في هذه التظاهرة وتسليم شهادات تقدير
للعارضين والمصممين على جهودهم وابداعهم
