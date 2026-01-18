المراقبة الاقتصادية بولاية تونس ترفع ما يزيد عن 5 آلاف مخالفة وتحجز 514 طنا من المواد كامل سنة 2025

رفع أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية لتونس، خلال كامل سنة 2025، ما يعادل 5180 مخالفة اقتصادية شملت 12 قطاعا تهم الخضر والغلال والمواد الغذائية والبيضة والدّواجن والأسماك واللّحوم الحمراء والتّبغ وموادّ البناء والمقاهي والمخابز والمرطّبات وموادّ أخرى مختلفة وقطاع الخدمات.



كما تمّ حجز زهاء 514 طنا من المواد الغذائية والصناعية، علاوة على اتخاذ 30 قرارا إداريا منها قرارات بالغلق لمحلات تجارية.



توزيع المخالفات حسب القطاعات



توزيع المخالفات حسب النوعية



عمليات الحجز



العقوبات الإدارية



وأفادت المديرة الجهوية للتجارة بتونس،، في تصريح لـ"وات"، أنّ أعوان فرق المراقبة التّابعين للإدارة الجهوية بتونس نفّذوا، خلال السنة الفارطة،على مستوى الولاية، قام بهامن المراقبة الاقتصادية بمشاركةعن المصالح الأمنية (الحرس الوطني والشرطة).توزّعت المخالفات الاقتصادية المرفوعة، وفق المتحدثة، على النحو التالي:في قطاع الخضر والغلالفي المواد الغذائيةفي الدواجنفي المخابز والمرطّباتفي قطاع المقاهي والمطاعمفي قطاع الأسماكفي اللحوم الحمراءفي التبغفي البيضفي مواد البناءفي المواد العلفيةفي قطاعات أخرىوبيّنت سهام المبروك أنّ المخالفات المسجلة توزّعت حسب النوعية إلى:تعلّقت بالترفيع في الأسعاربالفوترةبعدم إشهار الأسعاربالبيع بأسعار غير قانونيةبإخفاء أو احتكار منتوجاتبالمترولوجيا (المكاييل وأدوات الوزن)بالإخلال بتراتيب الدعمبالامتناع عن البيعبمسك وترويج منتوجات مجهولة المصدرمتصلة بجودة وسلامة المنتوجاتوكشفت المسؤولة أنّ فرق المراقبة الاقتصادية تمكّنت، خلال سنة 2025، من تنفيذلمواد ومنتوجات موضوع ممارسات احتكارية وإخلال بتراتيب الدعم وأساليب تجارية ملتوية، أسفرت عن حجز كميات هامة، تمثّلت خصوصا في:من الخضر والغلالمن مشتقات الحبوبمن المواد العلفيةمن مواد البناءمن مواد غذائية مختلفةمن مادة السكر المدعممن الأسماك غير المطابقة للمواصفات الصحيةوفي ما يتعلّق بالعقوبات الإدارية، أفادت مديرة الإدارة الجهوية للتجارة بتونس بأنّها شملت:وذلك بسبب البيع بأسعار غير قانونية.وأوضحت أنّ القرارات تعلّقت بسحب رخص الاتجار في المواد العلفية المدعمة، إثر عمليات تفقد أنجزها الفريق الجهوي متعدد الاختصاصات بمشاركة فرق المراقبة الاقتصادية، بعد التفطن إلى ممارسات انحراف بالوجهة الحقيقية لمواد مدعمة، خاصة السدّاري والشعير المدعومين.كما أكّدت أنّ قرارات الغلق صدرت عن والي تونس بسبب الزيادات المشطة في اللحوم الحمراء والخضر والغلال والتفريط في مادة مدعمة خلاف الصيغ القانونية، وذلك بناء على اقتراح الإدارة الجهوية بتونس، مبيّنة أنّ القرارات شملت مناطق