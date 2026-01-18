Babnet   Latest update 14:06 Tunis

اختتام تظاهرة "فني في بصمة" الهادفة الى ترسيخ ثقافة الجمال ومقاومة انتشار البلاستيك بقبلاط من ولاية باجة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696c90ca5cfe66.39915160_pieqgljmhnokf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 13:48 قراءة: 0 د, 50 ث
      
اختتمت اليوم السبت، تظاهرة "فني في بصمة" التي نظمتها دار الثقافة بقبلاط من ولاية باجة على امتداد يومي الجمعة و السبت تحت شعار "حياة جديدة ".

وتهدف هذه التظاهرة، حسب ما صرحت به مروى فرحوتى مديرة دار الثقافة بقبلاط لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى ترسيخ ثقافة الجمال ومقاومة انتشار البلاستيك وذلك من خلال تحويل المواد البلاستيكية عبر البراعات اليدوية إلى تحف فنية وإعادة تدويرها في الحياكة والنسيج والتطريز لاستعمالها في أغراض يومية مختلفة. وتميزت بإنتاج فيديو توعوى باستعمال الذكاء الاصطناعي.


وأضافت محدّثة "وات"، أن عددا من الأطفال وخاصة تلاميذ المدارس الابتدائية قد استفادوا من فعاليات هذه التظاهرة وتمكنوا من تقنيات تدوير البلاستيك المضر للبيئة وكثير الانتشار وتحويله الى تحف جميلة مبينة ان دار الثقافة بقبلاط قد دأبت على تنظيم التظاهرات الهادفة إلى المحافظة على البيئة من خلال محاور مختلفة.   
وتضمنت التظاهرة ورشة في نسيج البلاستيك ولقاء حواري بعنوان الفنون والبيئة وورشة  في تدوير القوارير البلاستيكية وورشة للفنون التشكيلية تحت عنوان بيئة بدون بلاستيك وورشة في تصميم فيديو توعوى بتقنية الذكاء الاصطناعي بعنوان "وعي ونقاء" .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322079

babnet
Can 2025
 CAN 2025  20:00 Senegal CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 18 جانفي 2026 | 29 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:32
15:09
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
17°-13
14°-11
14°-9
18°-8
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026