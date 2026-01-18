اختتام تظاهرة "فني في بصمة" الهادفة الى ترسيخ ثقافة الجمال ومقاومة انتشار البلاستيك بقبلاط من ولاية باجة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696c90ca5cfe66.39915160_pieqgljmhnokf.jpg width=100 align=left border=0>

اختتمت اليوم السبت، تظاهرة "فني في بصمة" التي نظمتها دار الثقافة بقبلاط من ولاية باجة على امتداد يومي الجمعة و السبت تحت شعار "حياة جديدة ".



وتهدف هذه التظاهرة، حسب ما صرحت به مروى فرحوتى مديرة دار الثقافة بقبلاط لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى ترسيخ ثقافة الجمال ومقاومة انتشار البلاستيك وذلك من خلال تحويل المواد البلاستيكية عبر البراعات اليدوية إلى تحف فنية وإعادة تدويرها في الحياكة والنسيج والتطريز لاستعمالها في أغراض يومية مختلفة. وتميزت بإنتاج فيديو توعوى باستعمال الذكاء الاصطناعي.







وأضافت محدّثة "وات"، أن عددا من الأطفال وخاصة تلاميذ المدارس الابتدائية قد استفادوا من فعاليات هذه التظاهرة وتمكنوا من تقنيات تدوير البلاستيك المضر للبيئة وكثير الانتشار وتحويله الى تحف جميلة مبينة ان دار الثقافة بقبلاط قد دأبت على تنظيم التظاهرات الهادفة إلى المحافظة على البيئة من خلال محاور مختلفة.

وتضمنت التظاهرة ورشة في نسيج البلاستيك ولقاء حواري بعنوان الفنون والبيئة وورشة في تدوير القوارير البلاستيكية وورشة للفنون التشكيلية تحت عنوان بيئة بدون بلاستيك وورشة في تصميم فيديو توعوى بتقنية الذكاء الاصطناعي بعنوان "وعي ونقاء" .