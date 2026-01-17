بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة: الشرطة القطري يفوز على النجم الساحلي 3-1 ويتوّج باللقب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696c6983499e29.64002325_ehjgqnpoikfml.jpg width=100 align=left border=0>



توّج نادي الشرطة القطري ببطولة الأندية العربية للكرة الطائرة اثر فوزه اليوم السبت على النجم الساحلي في لقاء الدور النهائي 3 - 1.وجاءت تفاصيل أشواط المباراة التي أقيمت بقصر الرياضة بالمنزه بواقع 20 - 25 و27 - 25 و25 - 23 و25 - 22





وكان المحرّق البحريني قد أحرز المركز الثالث بانتصاره في وقت سابق، في اللقاء الترتيبي على السويحلي الليبي بنتيجة 3 - 0، فيما اكتفى الترجي الرياضي الممثل الثاني للكرة الطائرة التونسية بالمركز الخامس بفوزه أمس على نادي قطر القطري بنتيجة 3 - 2 في اللقاء الترتيبي لتحديد المركزين الخامس والسادس.