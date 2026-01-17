Babnet   Latest update 06:17 Tunis

بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة: الشرطة القطري يفوز على النجم الساحلي 3-1 ويتوّج باللقب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696c6983499e29.64002325_ehjgqnpoikfml.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 17 Janvier 2026 - 20:50 قراءة: 0 د, 29 ث
      
توّج نادي الشرطة القطري ببطولة الأندية العربية للكرة الطائرة اثر فوزه اليوم السبت على النجم الساحلي في لقاء الدور النهائي 3 - 1.
وجاءت تفاصيل أشواط المباراة التي أقيمت بقصر الرياضة بالمنزه بواقع 20 - 25 و27 - 25 و25 - 23 و25 - 22 



وكان المحرّق البحريني قد أحرز المركز الثالث بانتصاره في وقت سابق، في اللقاء الترتيبي على السويحلي الليبي بنتيجة 3 - 0، فيما اكتفى الترجي الرياضي الممثل الثاني للكرة الطائرة التونسية بالمركز الخامس بفوزه أمس على نادي قطر القطري بنتيجة 3 - 2 في اللقاء الترتيبي لتحديد المركزين الخامس والسادس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322076

babnet
Can 2025
 CAN 2025  20:00 Senegal CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 18 جانفي 2026 | 29 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:32
15:09
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
17°-13
13°-11
14°-10
17°-8
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026