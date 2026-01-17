Babnet   Latest update 11:46 Tunis

هطول كميات هامة من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية شملت مختلف جهات الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/meteo2020x2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 17 Janvier 2026 - 11:33
      
شهدت الـ24 ساعة الماضية، من يوم الجمعة 16 جانفي 2026 على الساعة 07 صباحًا إلى يوم السبت 17 جانفي 2026 على الساعة 07 صباحًا، هطول كميات هامة من الأمطار شملت مختلف جهات الجمهورية، بلغ أقصاها 44 مليمترا في الحمامات (ولاية نابل)، وذلك وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

كميات الأمطار المسجلة حسب الولايات (بالمليمتر)


ولاية سوسة:
بوفيشة 14 // مساكن 4 // النفيضة 3 // كندار 3


ولاية القيروان:
حفوز 3 // العلا 2 // نصر الله 1

ولاية تونس:
تونس قرطاج 6 // حلق الوادي 15 // سيدي بوسعيد 15

ولاية زغوان:
الزريبة 3 // جرادو 26 // سد وادي الرمل 14 // الناظور 15 // صواف 2

ولاية أريانة:
أريانة 8 // سيدي ثابت 7 // شرفش 4

ولاية بن عروس:
بومهل 9 // فوشانة 4 // مقرين 11 // مرناق 12 // رادس 12 // الخليدية 5 // بن عروس 6 // حمام الأنف 7 // المحمدية 5

ولاية بنزرت:
ماتلين 22 // منزل بورقيبة 8 // غزالة 7 // أوتيك 4 // سونين 8 // سجنان 5 // تينجة 8 // جومين 16

ولاية جندوبة:
سد بوهرتمة 5 // سد بربرة 2 // بلطة بوعوان 13 // بوسالم 13 // بني مطير 6 // طبرقة 17 // عين دراهم 15

ولاية نابل:
بوعرقوب 20 // دار شعبان 19 // بني خيار 16 // قرمبالية 13 // الحمامات 44 // قربة 33 // بني خلاد 10 // نابل 32 // منزل بوزلفة 10

ولاية باجة:
سد كساب 10 // محطة وادي الزرقاء 10 // باجة الجنوبية 17 // عمدون 8 // تيبار 16 // تبرسق 7 // باجة المحطة 8 // نفزة 8 // مجاز الباب 6

ولاية منوبة:
المرناقية 9 // منوبة 4 // برج العامري 4 // الجديدة 3

ولاية المنستير:
بنبلة 4 // قصيبة المديوني 2 // المنستير 3

ولاية سليانة:
الروحية 3 // العروسة 3 // قعفور 8 // الكريب 9

ولاية الكاف:
تاجروين 4 // قلعة سنان 5 // الجريصة 7

ولاية القصرين:
سبيطلة 3 // حيدرة 7 // سبيبة 6 // تالة 5

ولاية سيدي بوزيد:
أولاد حفوز 17 // سيدي بوزيد 15

وتندرج هذه التساقطات في إطار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، مع تسجيل تفاوت ملحوظ في الكميات بين الجهات الساحلية والداخلية.
