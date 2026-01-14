اطلاق مشروع استصلاح المصبّ الصناعي القديم للنفايات بمنزل بورقيبة/روندو

انطلق، مؤخرا، تنفيذ مشروع استصلاح المصبّ الصناعي القديم للنفايات بمنزل بورقيبة- روندو، بمنطقة بحيرة بنزرت، بكلفة جملية بحوالي 5 مليون دينار تونس في شكل هبة من الإتحاد الأوروبي.



ويهدف المشروع إلى معالجة التلوث الصناعي وتحسين الوضع البيئي والصحّي للمنطقة عبر تنظيف الموقع وإزالة النفايات الصناعية والتربة الملوّثة، التّي تمثّل خطرا بيئيا وصحيا على المحيط والحد من انتقال الملوّثات نحو بحيرة بنزرت والوسط البحري المجاور.



كما يهدف الى استصلاح المناطق الملوّثة وضمان استقرارها على المدى القريب والبعيد وحماية المنظومة البيئية والوسط الطبيعي من مظاهر التدهور والانجراف وتحسين الوضع البيئي والصحي للمنطقة والحدّ من المخاطر المحتملة على صحة المتساكنين.كما يعمل المشروع على دعم التنمية المحلية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة ببحيرة بنزرت، في إطار احترام التوازنات البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية فضلا عن إرساء منظومة مستدامة للتصرّف في النفايات عبر تهيئة موقع تجميع آمن ومعزول.ويشمل المشروع ازالة النفايات الصناعية والتربة الملوّثة من ضفاف البحيرة ومحيطها ونقلها إلى موقع آمن داخل منطقة تدخل المشروع بجانب مركز تحويل النفايات، إعادة تهيئة الأراضي بعد التنظيف عبر الردم بتربة نظيفة وتسوية الأرض لضمان الاستقرار.كما يشمل احداث موقع مهيّأ لتجميع النفايات معزول ومغطّى بطبقات واقية ومشجّر، إنجاز قنوات وخنادق لتصريف مياه الأمطار لحماية الموقع من الفيضانات والتآكل، إنجاز مسالك وطرقات داخلية وسياج وبوابات لتنظيم النفاذ إلى الموقع.ويتضمن ايضا تطبيق إجراءات السلامة والصحة لحماية العمّال والمواطنين أثناء الأشغال ويشمل متابعة بيئية مستمرة لمراقبة جودة التربة والمياه الجوفية والهواء أثناء الأشغال وبعد الانتهاء منها وحماية ضفاف بحيرة بنزرت من الانجراف عبر التثبيت والتشجير وإعادة تغطيتها بالتربة النباتية.جدير بالذكر ان مشروع استصلاح المصبّ الصناعي القديم للنفايات بمنزل بورقيبة/روندو، الذي يستغرق انجازه 365 يوما، هو من انجاز الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات، في إطار البرنامج المندمج لإزالة التلوّث بمنطقة بحيرة بنزرت.