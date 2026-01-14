تأخير النظر في قضية فرار خمسة مساجين إرهابيين من سجن المرناقية إلى 16 جانفي الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/8/palaisjustice2.jpg width=100 align=left border=0>

قرّرت الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بـالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضيّة المتعلّقة بفرار خمسة مساجين إرهابيين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية، إلى جلسة يوم الجمعة 16 جانفي الجاري، وذلك لتمكين المحامين من الترافع.



وأفاد مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ الدائرة استكملت خلال جلسة أمس الثلاثاء استنطاق جميع المتهمين في القضيّة، وعددهم 40 متهمًا، سواء الموقوفين أو المحالين بحالة سراح.







وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت فجر يوم 31 أكتوبر 2023 عن فرار خمسة مساجين مصنّفين خطيرين من سجن المرناقية، تورّط بعضهم في قضايا ذات صبغة إرهابيّة، وهم:





* نادر الغانمي

* عامر البلعزي

* أحمد المالكي المكنّى بـالصومالي

* رائد التواتي

* علاء الدين غزواني





وتمكّنت الوحدات الأمنيّة من إيقاف أربعة من الفارّين يوم 7 نوفمبر 2023 بعد تحصّنهم بجبل بوقرنين من ولاية بن عروس، في حين جرى إيقاف السجين الخامس، أحمد المالكي المكنّى بـالصومالي، يوم 5 نوفمبر 2023 بمنطقة التضامن من ولاية أريانة.



وعلى إثر الواقعة، أذنت وزارة العدل بتاريخ 31 أكتوبر 2023 بتعهيد التفقديّة العامّة للوزارة بإجراء الأبحاث الإداريّة المعمّقة وتحديد المسؤوليّات، حيث تحوّل فريق من التفقديّة إلى السجن المدني بالمرناقية، كما تمّ إشعار الجهات الأمنيّة والقضائيّة والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

