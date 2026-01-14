اختيار الشركة الناشئة التونسية "ذي لاندلورد" للمشاركة في مسابقة غلوبل بروبتاك وكونتاك لسنة 2026 بدبي

تمّ اختيار الشركة التونسية الناشئة المختصة في ادارة الايجارات الفاخرة قصيرة المدى ذي لاندرود The Landlord، التي تشرف على اكثر من 120 وحدة سكنية، وأوّل تطبيقة للهاتف الجوال مخصص لعطلات الاقامة، للمشاركة في الحدث الدولي Global Proptech & Contech Awards المزمع تنظيمه بدبي يوم 5 فيفري 2026.



ويضع هذا الاختيار شركة The Landlord، الى جانب أكبر الفاعلين الدوليين في القطاع على غرار GuestReady التي تدير اكثر من 2000 وحدة سكنية وتحقق رقم معاملات يفوق 150 مليون اورور.



وقال مؤسسا المنصّة، فاروق وسارة بن عاشور، "انه لشرف كبير لنا كتونسيين ان يتم اختيارنا في فئتين ضمن هذا الحدث العالمي الهام بفضل البرنامج المعلوماتي الذي قمنا بتطويره والموجه الى مديري العقارات".وتابعا "يمكن هذا البرنامج اليوم من ادارة 140 عقارا بكفاءة في كل من فرنسا وتونس".ويعد هذا الاختيار اعترافا هاما بمنصة تكنولوجية وقع تطويرها في تونس ما يؤكد نضج وتنافسية منظومة "بروبتاك" المحلية.وتشهد هذه المنصة حاليا توسعا في كل من تونس وفرنسا، كما أنها تمتلك نظام إدارة عقارات (PMS) معتمدا يتيح لها تطوير نموذج الاستغلال تحت التسمية الأصلية.وتعود بدايات شركة The Landlord الى سنة 2020، مع تطوير اول وحدة برمجية تهدف الى إرسال رسائل إلكترونية الى المالكين لاعلامهم بالايجارات الجارية واحتساب مداخيلهم، وكانت في تلك الفترة، جميع الحجوزات تسجل يدويا لضمان موثوقية النظام.ومنذ ذلك الحين، شهدت المنصة تطورا سريعا ومنظما. واليوم، أصبحت The Landlord متصلة باكثر من 50 منصة حجز على المستوى العالمي، مما يتيح ادارة مركزية متطوّرة للحجوزات، اضافة الى توفير فضاء خاص للمالكين يمنحهم رؤية شاملة حول اداء ممتلكاتهم العقارية.