البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة ... الترجي الرياضي ينهي الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى بأربعة انتصارات متتالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69654779286360.34812782_hpqjmlkeofgin.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 20:11
      
فاز الترجي الرياضي التونسي على السويحلي الليبي بثلاثة أشواط نظيفة، اليوم الاثنين، في إطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدور الأول من البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة المقامة حاليًا بقصر الرياضة بالمنزه.

وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 25-11، 25-17، 25-17.


ويُعد هذا الفوز الرابع على التوالي للترجي الرياضي، الذي أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، محققًا أربعة انتصارات متتالية.


وسيواجه الترجي الرياضي في الدور ربع النهائي بعد غد الأربعاء نادي الشرطة القطري، صاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية.

من جهته، أنهى النجم الساحلي الدور الأول في صدارة المجموعة الثانية بمجموع 14 نقطة، وسيلاقي في الدور ربع النهائي نادي السيب العماني، صاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى.

نتائج المجموعة الأولى

* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي: 3-0
* وفاق تاجنانت الجزائري – نادي قطر القطري: تقام مساءً

الأحد 11 جانفي 2026

* الترجي الرياضي – قطر القطري: 3-2
* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري: 3-0

السبت 10 جانفي 2026

* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري: 3-0
* السيب العماني – السويحلي الليبي: 1-3

الجمعة 9 جانفي 2026

* السيب العماني – الترجي الرياضي: 0-3
* قطر القطري – السويحلي الليبي: 3-0

الخميس 8 جانفي 2026

* تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3
* السيب العماني – قطر القطري: 2-3

الترتيب – المجموعة الأولى

* الترجي الرياضي: 11 نقطة / 4 مباريات
* السويحلي الليبي: 6 نقاط / 4 مباريات
* قطر القطري: 6 نقاط / 3 مباريات
* السيب العماني: 4 نقاط / 4 مباريات
* تاجنانت الجزائري: 0 نقاط / 3 مباريات

الترتيب – المجموعة الثانية

* النجم الساحلي: 14 نقطة / 5 مباريات
* الاتحاد الليبي: 11 نقطة / 5 مباريات
* المحرق البحريني: 9 نقاط / 5 مباريات
* الشرطة القطري: 6 نقاط / 5 مباريات
* مجيس العماني: 5 نقاط / 5 مباريات
* القوات الفلسطينية: 0 نقاط / 5 مباريات
