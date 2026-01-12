مدنين: مبادرات مختلفة والهدف واحد .. ان تكون جزيرة جربة نظيفة يطيب فيها العيش

عاشت جزيرة جربة يوم امس الاحد على وقع حملات نظافة في مبادرات طوعية للاسهام في تحسين جمالية المحيط والنظافة تحت عناوين مختلفة تخدم هدفا واحدا ان تكون جربة نظيفة يطيب فيها العيش.



وفي هذا الاطار، نفذت بلدية جربة حومة السوق جملة من التدخلات مع انطلاقها في يوم البيئة الذي اقرته ليكون موعدا قارا في الاحد الثاني من كل شهر، حيث شملت هذه التدخلات المسلك الصحي من خلال تنظيفه من الفضلات البلاستيكية ومن فضلات الاجنة والقيام بغراسة اشجار وتعهد الغراسات القديمة وذلك بمشاركة من الكشافة التونسية ومكونات المجتمع المدني والخواص الذين عاضدوا جهود وامكانيات البلدية.



ووصف الكاتب العام لبلدية جربة حومة السوق محمد الزموري هذا اليوم بالناجح سواء من خلال نوعية التدخلات وحجمها او من خلال الانخراط الطوعي في جهود النظافة لتتحقق الاهداف التي رسمتها البلدية من اقرار يوم البيئة كموعد قار ومن التقاليد للمشاركة الفاعلة في العناية بالبيئة وتعزيز مقومات النظافة بجربة حومة السوق ضمن مجهود جماعي يجعل من المحافظة على البيئة والمحيط مسؤولية مشتركة وثقافة وعقلية .واضاف الزموري انّ تدخلا اخر سيشمل ايضا المسلك الصحي يوم 24 جانفي الجارى، لتعهد ما تم القيام به يوم امس واستكمال ما تبقى منه اذ شمل التدخل نسبة 80 بالمائة من المسلك الى جانب مواصلة التدخل بالفسحة الشاطئية، مشيرا الى ان الموعد القادم ليوم البيئة سيكون في ثاني احد من شهر فيفري ومن المبرمج اوليا ان يشمل منطقة مزراية.كما انتظمتوفي معتمدية جربة اجيم، حملة نظافة شملت مدخل المعتمدية من جهة البطاح، مكنت من جمع كميات هامة من البلاستيك وذلك في مبادرة من فنانة ابنة الجزيرة وثلة اصدقائها تحت شعار "من اجل جربة نظيفة".وشاركت في هذه الحملة بلدية اجيم بوضع امكانياتها البشرية واللوجستية على الذمة وعدد من المواطنين ومكونات المجتمع المدني الذين اقبلوا على الحملة من اجل التخفيف من حدة انتشار البلاستيك بالخصوص على الشاطئ في مشهد مخل بالجمالية، مؤكدين ضرورة تفعيل قرار جربة بدون بلاستيك حماية للجزيرة من مشاهد مزعجة ومن مخاطر هذه الافة.