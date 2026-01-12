Babnet   Latest update 16:38 Tunis

سيميوني يعتذر عن سخريته من فينيسيوس لكنه يرفض طلب العفو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69651078a50922.70308356_enljqompgkhfi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 16:16 قراءة: 1 د, 14 ث
      
قدّم دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، اعتذاره عن تصرفاته على خط التماس خلال مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد التي أُقيمت في السعودية، معربًا عن أسفه للسخرية التي وجّهها إلى جناح الفريق المنافس فينيسيوس جونيور، لكنه شدّد في المقابل على رفضه تقديم طلب عفو.

وكانت عدسات الكاميرات قد التقطت المدرب الأرجنتيني وهو يستفز فينيسيوس أكثر من مرة خلال المباراة، حيث نُقل عنه قوله: «فلورنتينو سيطردك… تذكّر ما أقوله لك»، في إشارة إلى التكهنات المرتبطة بمستقبل اللاعب ومفاوضاته مع إدارة ريال مدريد مع اقتراب نهاية عقده.


وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين قبل مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا ضمن الدور السادس عشر لكأس ملك إسبانيا، قال سيميوني:
«أودّ أن أعتذر لفلورنتينو بيريز ولفينيسيوس عمّا شاهداه. كان خطأ مني أن أضع نفسي في هذا الموقف، وأنا أقرّ بذلك. الفريق الذي فاز استحق التأهل».


وعن سؤال الصحفيين حول ما إذا كان قد تجاوز الحدود، أوضح:
«أعتذر، لكني لا أطلب العفو. ليس لدي ما أضيفه».

وتصاعدت حدة الجدل عند استبدال فينيسيوس في الشوط الثاني، إذ تعرّض لصيحات استهجان من بعض الجماهير، في وقت أشار فيه سيميوني ضاحكًا إلى المدرجات قائلاً: «اسمع… اسمع!».

يُذكر أن ريال مدريد فاز في نصف النهائي بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 3-2، علماً أن فينيسيوس سجل هدفًا مميزًا في اللقاء النهائي.

من جهته، علّق مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو على الواقعة قائلاً إن تصرف سيميوني «لم يكن مثالاً للروح الرياضية».

ويحتل أتلتيكو مدريد حاليًا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321760

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 12 جانفي 2026 | 23 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:25
15:04
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet15°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
18°-7
19°-7
20°-9
15°-12
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/01)     1223,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/01)   26845 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026