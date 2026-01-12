سيميوني يعتذر عن سخريته من فينيسيوس لكنه يرفض طلب العفو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69651078a50922.70308356_enljqompgkhfi.jpg width=100 align=left border=0>

قدّم دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، اعتذاره عن تصرفاته على خط التماس خلال مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد التي أُقيمت في السعودية، معربًا عن أسفه للسخرية التي وجّهها إلى جناح الفريق المنافس فينيسيوس جونيور، لكنه شدّد في المقابل على رفضه تقديم طلب عفو.



وكانت عدسات الكاميرات قد التقطت المدرب الأرجنتيني وهو يستفز فينيسيوس أكثر من مرة خلال المباراة، حيث نُقل عنه قوله: «فلورنتينو سيطردك… تذكّر ما أقوله لك»، في إشارة إلى التكهنات المرتبطة بمستقبل اللاعب ومفاوضاته مع إدارة ريال مدريد مع اقتراب نهاية عقده.







وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين قبل مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا ضمن الدور السادس عشر لكأس ملك إسبانيا، قال سيميوني:

«أودّ أن أعتذر لفلورنتينو بيريز ولفينيسيوس عمّا شاهداه. كان خطأ مني أن أضع نفسي في هذا الموقف، وأنا أقرّ بذلك. الفريق الذي فاز استحق التأهل».



وعن سؤال الصحفيين حول ما إذا كان قد تجاوز الحدود، أوضح:

«أعتذر، لكني لا أطلب العفو. ليس لدي ما أضيفه».

وتصاعدت حدة الجدل عند استبدال فينيسيوس في الشوط الثاني، إذ تعرّض لصيحات استهجان من بعض الجماهير، في وقت أشار فيه سيميوني ضاحكًا إلى المدرجات قائلاً: «اسمع… اسمع!».



يُذكر أن ريال مدريد فاز في نصف النهائي بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 3-2، علماً أن فينيسيوس سجل هدفًا مميزًا في اللقاء النهائي.



من جهته، علّق مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو على الواقعة قائلاً إن تصرف سيميوني «لم يكن مثالاً للروح الرياضية».



ويحتل أتلتيكو مدريد حاليًا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.

