سليانة: مبادرة تطوعية لاصلاح طريق كهف شعيب بمعتمدية سليانة الجنوبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/614322c7d50231.15029057_nepogkqjhlfmi.jpg width=100 align=left border=0>

قام عدد من متساكني منطقة كهف الشعيب التابعة لمنطقة القابل من معتمدية سليانة الجنوبية من ولاية سليانة، أمس الأحد، بمعاضدة مجهودات السلط المحلية والجهوية، من خلال المساهمة في إصلاح الطريق الرابطة بين المنطقة والمدرسة الابتدائية القابل بردم عدد من الحفر في إطار مبادرة تطوعية تحت شعار " كلنا يد واحدة نرتقوا بمنطقتنا".



وبين عضو المجلس المحلي بسليانة الجنوبية عن عمادة القابل صابر بوصيف (أصيل منطقة كهف شعيب) في تصريح اليوم الاثنين لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ المتساكنين أطلقوا حملة لجمع التبرعات وانطلقوا في القسط الأول من عملية إصلاح الطريق بردم الحفر .





واعتبر أن هذه المبادرة التطوعية هدفها المساعدة من خلال التدخل لتهيئة طريق يعتبر هاما وحيويا لحوالي 200 عائلة، وأكد أن الطريق مهترئة جدا على طول 5 كم وهي الشريان الوحيد بالمنطقة التي تربطها بالمدرستين الابتدائيتين بالقابل والصنوبرين، كما أنها منطقة عبور الى مناطق عين الجوزة والسفينة والنمايرية والصنوبرين.

و أشار بالمناسبة الى أن منطقة كهف شعيب تفتقر الى الكثير من المرافق الأساسية وأنّ أغلب طرقات عمادة القابل مهترئة بما في ذلك طريق الهدايات وطريق عين القصبات وطريق سيدي مفتاح.