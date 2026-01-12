البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة: النجم الساحلي يحقق فوزه الخامس تواليًا ويواجه السيب العُماني في ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6964f60f007571.99362013_kfeimnqpjghlo.jpg width=100 align=left border=0>

واصل النجم الساحلي عروضه القوية في الدور الأول من البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة، محققًا فوزه الخامس على التوالي، إثر تغلّبه اليوم الإثنين على مجيس العُماني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين

(25-27، 22-25، 25-22، 25-14، 15-12) في إطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.







وبهذا الانتصار، أنهى النجم الساحلي الدور الأول في صدارة المجموعة بمجموع 14 نقطة، فيما رفع مجيس العُماني رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس.



وسيلاقي النجم الساحلي في الدور ربع النهائي، المقرر يوم الأربعاء القادم، نادي السيب العُماني الذي حلّ في المركز الرابع بالمجموعة الأولى.





نتائج المجموعة الثانية

الإثنين 12 جانفي 2026



* النجم الساحلي – مجيس العُماني: 3-2

* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00 س)

* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00 س)



الأحد 11 جانفي 2026



* الشرطة القطري – المحرق البحريني: 0-3

* مجيس العُماني – الاتحاد الليبي: 2-3

* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية: 3-0



السبت 10 جانفي 2026



* النجم الساحلي – المحرق البحريني: 3-1

* الشرطة القطري – مجيس العُماني: 3-1

* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي: 3-0



الجمعة 9 جانفي 2026



* القوات الفلسطينية – مجيس العُماني: 0-3

* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3

* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1



الخميس 8 جانفي 2026



* الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)

* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3

* المحرق البحريني – مجيس العُماني: 3-0



ترتيب المجموعة الثانية

| الفريق | ن | ل |

| ----------------- | ------ | ----- |

| النجم الساحلي | 14 | 5 |

| الاتحاد الليبي | 8 | 4 |

| الشرطة القطري | 6 | 4 |

| المحرق البحريني | 6 | 4 |

| مجيس العُماني | 5 | 5 |

| القوات الفلسطينية | 0 | 4 |



المجموعة الأولى – برنامج اليوم

* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00 س)

