وزير الإقتصاد يلتقي بالمدير التنفيذي ممثل مجموعة تونس بالبنك الإفريقي للتنمية.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6964da9cb4e362.12077611_kogmepnihljqf.jpg width=100 align=left border=0>

كان التعاون المالي والفني والعمل على مزيد تعزيزه في الفترة القادمة، أبرز محاور اللقاء الذي جمع صباح يوم الإثنين 12 جانفي 2026 وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ب عبد السلام جوريو المدير التنفيذي ممثل كل من تونس والمغرب والطوقو بمجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية ( BAD) الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس.



ونوه سمير عبد الحفيظ بالمناسبة بالمستوى الطيب لعلاقات التعاون القائمة بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، مؤكدا على اهمية دور ممثل مجموعة تونس في مساندة الخيارات والاولويات الوطنية لدي مجلس إدارة البنك للفترة القادمة.





واشار الوزير الى اهمية تعميق التشاور وتكثيف التنسيق المشترك بما يظفي مزيد النجاعة على برامج التعاون المستقبلية.



من جانبه أفاد عبد السلام جوريو ان هذه الزيارة تندرج في إطار الإطلاع عن كثب على أولويات تونس وبرامجها التنموية للفترة القادمة وما تحتاجه من دعم لدى مجلس إدارة البنك ، معربا عن ارتياحه للتعاون الجاري وعن إستعداد البنك لمواصلته بنفس الزخم.