البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الخامسة

تُجرى مباريات الجولة الخامسة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، يوم الأربعاء 14 جانفي الجاري، وفق البرنامج التالي:



* قاعة بئر الشلوف بنابل (س 17:00)





الملعب النابلي – النجم الساحلي



* قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (س 17:00)



شبيبة القيروان – شبيبة المنازه



* قاعة المزالي بالمنستير (س 17:30)

الاتحاد المنستيري – النادي الإفريقي

