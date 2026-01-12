البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الخامسة
تُجرى مباريات الجولة الخامسة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، يوم الأربعاء 14 جانفي الجاري، وفق البرنامج التالي:
* قاعة بئر الشلوف بنابل (س 17:00)
الملعب النابلي – النجم الساحلي
* قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (س 17:00)
شبيبة القيروان – شبيبة المنازه
* قاعة المزالي بالمنستير (س 17:30)
الاتحاد المنستيري – النادي الإفريقي
