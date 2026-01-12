Babnet   Latest update 10:23 Tunis

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الخامسة

Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 09:49
      
تُجرى مباريات الجولة الخامسة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، يوم الأربعاء 14 جانفي الجاري، وفق البرنامج التالي:

* قاعة بئر الشلوف بنابل (س 17:00)

الملعب النابليالنجم الساحلي

* قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (س 17:00)

شبيبة القيروانشبيبة المنازه

* قاعة المزالي بالمنستير (س 17:30)
الاتحاد المنستيريالنادي الإفريقي
