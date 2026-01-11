Babnet   Latest update 22:14 Tunis

آيت نوري: أدّينا دورة طيّبة رغم الإقصاء… وسنعود أقوى

الرباط، 11 جانفي 2026 – اعتبر ريان آيت نوري، الظهير الأيسر للمنتخب الجزائري لكرة القدم، أن “الخُضر” قدّموا مشوارًا طيّبًا في كأس إفريقيا للأمم 2025، رغم الإقصاء من الدور ربع النهائي عقب الهزيمة أمام منتخب نيجيريا لكرة القدم بنتيجة 0-2.


وقال لاعب مانشستر سيتي، في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب اللقاء:
“كانت مباراة معقّدة. نيجيريا قدّمت مباراة جيّدة. هناك أشياء إيجابية يجب الحفاظ عليها، وأخرى ينبغي تحسينها، كما يحدث في كل منتخب. على كلّ حال، قدّمنا دورة حسنة.”


وخلال كان-2025، خاض المنتخب الجزائري خمس مباريات، حقّق خلالها أربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة، مسجّلًا 8 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

ولم يُخفِ آيت نوري استياءه من تحكيم المباراة، معتبرًا أن بعض القرارات أثّرت على سير اللقاء، قائلاً:
“في الشوط الأول كانت هناك لمسة يد واضحة بعد عرضية من شايبي تستحق ضربة جزاء، كما وُجدت أخطاء عديدة لصالحنا لم يُعلن عنها الحكم، وهذا أمر مُحبِط.”

وبخصوص الاستحقاقات المقبلة، شدّد اللاعب البالغ 24 سنة على ضرورة التمسّك بالوحدة والتفكير سريعًا في القادم، موضحًا:
“تنتظرنا منافسة قادمة على الأبواب (كأس العالم 2026). سنواصل العمل ونستعدّ جيّدًا، وسنعود أقوى.”

وختم آيت نوري برسالة إلى الجماهير الجزائرية:
“أردنا أن نجعلهم أكثر فخرًا. جمهورنا يمنحنا يوميًا الكثير من القوّة. الأهم الآن أن نبقى معًا ونقدّم الأفضل فيما تبقّى من المشوار.”
