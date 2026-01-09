القمة الافريقية للذكاء الاصطناعي والامن السيبراني من 30 مارس الى 01 أفريل 2026 بالحمامات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696147e84ba5b5.74198502_kqlnijpfegomh.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر أن تحتضن مدينة الحمامات، فعاليات "القمة الافريقية للذكاء الاصطناعي والامن السيبراني ... نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الافريقية" تحت شعار "ذكاء، أمن، قارة متصلة"، وذلك من 30 مارس الى 01 أفريل 2026.



وتهدف هذه القمة الى تعزيز التحول الرقمي الحكومي وترسيخ الأمن السيبراني وبناء الثقة الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العمومية الى جانب دعم السيادة الرقمية والحوكمة الذكية في إفريقيا.







ويشارك في هذا اللقاء القاري ممثلون عن الحكومات وصناع القرار وخبراء وأكاديميون من مختلف أنحاء القارة الإفريقية في قمة استراتيجية كبرى.





ويمثل هذا الحدث الافريقي منصة قارية للحوار والابتكار وصناعة السياسات الرقمية لتحقيق رؤية موحدة لمستقبل حكومات إفريقية ذكية آمنة ومستدامة.