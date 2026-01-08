Babnet   Latest update 17:33 Tunis

رئيس البرازيل يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون لخفض فترة سجن بولسونارو

Publié le Jeudi 08 Janvier 2026
      
استخدم رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في الذكرى السنوية الثالثة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في بلاده، الفيتو ضد مشروع قانون حول تقليص مدة سجن الرئيس السابق
أفاد بذلك موقع G1 الإخباري، وقال الموقع: "استخدم لولا دا سيلفا حق النقض ضد مشروع قانون كان من شأنه تخفيف الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق جاير بولسونارو وآخرين أدينوا بمحاولة الانقلاب في 8 جانفي 2023".


وأشار الموقع إلى أن البرلمان البرازيلي كان قد وافق في منتصف ديسمبر على مشروع قانون من شأنه أن يقلص بشكل كبير من مدة سجن بولسونارو.

في أوائل سبتمبر الماضي، أدانت المحكمة العليا البرازيلية بولسونارو البالغ من العمر 70 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري، وحكمت عليه بالسجن لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر.


وكانت تلك المرة الأولى في تاريخ البرازيل التي يُدان فيها رئيس سابق بارتكاب جرائم ضد الديمقراطية.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321562

