البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة - النجم الساحلي يفوز على الاتحاد الليبي 3-0

فاز النجم الساحلي على الاتحاد الليبي بثلاثة اشواط نظيفة اليوم الخميس بقصر الرياضة بالمنزه في اطار الجولة الاولى لمنافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول من البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة المقامة بقصر الرياضة بالمنزه الى غاية 17 جانفي الجاري بقصر الرياضة بالمنزه.

وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي 25-22 و27-25 و25-18

ويلاقي النجم الساحلي غدا الجمعة نادي الشرطة القطري.





ويستهل الترجي الرياضي التونسي مشاركته في هذه البطولة غدا بالتباري مع نادي السيب العماني لحساب المجموعة الاولى.

