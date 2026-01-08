وزارة الأسرة: عدد قرارات غلق فضاءات فوضوية للطفولة بلغ منذ بداية 2025 إلى حدود أكتوبر الفارط 133 قرارا

ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بأن الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أطفالا وباعتبار صبغتها "العشوائية" ونشاطها على خلاف الصيغ القانونية، فإنّها تٌغلق بمقتضى قرار يصدر عن والي الجهة.



وكشفت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم الخميس، أن عدد قرارات الغلق الصادرة عن الولاة منذ بداية 2025 إلى حدود أكتوبر الفارط بلغ 133 قرارا، مشيرة إلى أنّه تم إحداث لجنة على مستوى كلّ ولاية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية وذلك تبعا للقرار المشترك لوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزير الداخلية المؤرخ في 25 سبتمبر 2023.



وشدّدت على أنّ واجب الإشعار حول تواجد هذه الفضاءات محمول على الجميع بمختلف الآليات المتاحة بما في ذلك الرقم الأخضر 1809، كما أنّ الأولياء والأسر محمول عليهم التثبت المسبق من قانونية جميع المؤسسات التي تحتضن أطفالا في سن الطفولة المبكرة.وتعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على استكمال مراحل المراجعة التشاركيّة لكراسات شروط إحداث محاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية ونوادي الأطفال الخاصة وعلى تقنين خدمة الحضانة بالبيت، بهدف مزيد تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطفولة والرفع من جودة خدماته.وتحدّد كراسات الشروط الوضعيات التي تستوجب غلقا فوريا للمؤسسات خاصة في صورة تعرض الأطفال إلى أي نوع من أنواع التهديد. ما عدا ذلك، تُمهل المؤسسة المخالفة بشهرين قابلة للتجديد مرة واحدة لتدارك إخلالاها.وتجدر الإشارة إلى أن غلق مؤسسات الطفولة الخاصة المخالفة لكراسات الشروط يتمّ بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بناء على رأي اللجنة الوطنيّة المكلفة بدراسة ملفات مقترحات غلق مؤسسات الطفولة الخاصة.ويتولّى سلك التفقد والإرشاد البيداغوجي من خلال زيارات المتابعة والتفقد مرافقة مؤسسات الطفولة الخاصّة لتسوية وضعياتهم وتأطيرهم، علاوة على مهمتهم الأساسية المتمثلة في تكوين الإطارات المباشرة للأطفال، علما وأنّ الوزارة أمّنت تكوينا خصوصيا مكثفا لفائدة الإطارات غير المختصّة بالقطاع الخاص وبلغ عدد المنتفعين حوالي 4500 إطارا خلال السنة التربوية 2024 - 2025. وسيتمّ تعزيز سلك التفقد بأربعين انتدابا جديدا سنة 2026.وفي إطار نفس هذا التوجه الهادف إلى الترفيع من نسبة التغطية بخدمات الطفولة الأولى والمبكّرة، وبالاستئناس إلى التجارب المقارنة الدوليّة، شرعت الوزارة في تقنين خدمة الحضانة بالبيت، من خلال العمل على استكمال وضع كراس شروط خلال السنة الجارية ينظم هذه الخدمة ويضبط إجراءات تقديمها ومراقبتها بما يضمن سلامة الأطفال ويحفظ مصلحتهم الفضلى.وأفادت الوزارة بأن عدد الأطفال دون سن 3 سنوات يبلغ حاليا حوالي 600 ألف طفلا وأنّ نسبة التغطية بخدمات الطفولة الأولى (من شهرين إلى 3 سنوات) تبلغ حسب آخر تحيين للمعهد الوطني للإحصاء 1.34 بالمائة ولا يتجاوز عدد الأطفال المتواجدين بالمحاضن حوالي 7500 طفلا، معتبرة أن هذه النسبة "ضعيفة لا سيما وأن عددا من الولايات لا يوجد بها بتاتا محاضن".وأشار البلاغ إلى أن وزارة الأسرة تضع على ذمّة العموم قائمة محيّنة بمؤسسات الطفولة المحدثة بصورة قانونية على موقعها الرسمي.