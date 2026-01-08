الاتحاد المنستيري يفوز وديا على اتحاد قصور الساف 1-0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695fcdf316f584.78293885_iqonmejgfphlk.jpg width=100 align=left border=0>

فاز الاتحاد المنستيري على ضيفه اتحاد قصور الساف الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الثانية) 1-0 في مباراة ودية تدخل في اطار استعدادات الفريقين للمشوار المتبقي من الموسم الكروي الحالي.

وسجل معز الحاج علي الهدف الوحيد للمباراة.

يذكر ان الاتحاد المنستيري انهى مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى في المرتبة الخامسة برصيد 26 نقطة فيما يحتل اتحاد قصور المركز الثالث للمجموعة الثانية برصيد 22 نقطة.