Babnet   Latest update 15:54 Tunis

قرار مشترك جديد لضمان مرونة أكبر في الشروط والمقاييس المعتمدة في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/ministere_de_energie.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 15:38 قراءة: 0 د, 46 ث
      
ذكّرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الخميس، بصدور قرار مشترك مؤرخ في 31 ديسمبر 2025، يتعلق بتحديد الشروط والمقاييس المعتمدة في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية، التي أقيمت عليها مشاريع صناعية.

وتمّ نشر القرار بالرائد الرسمي للبلاد التونسيّة، بتاريخ 2 جانفي 2026، وهو قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان، ويأتي تنقيحا للقرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 ماي 2023.


ويشمل التنقيح بعض أحكام القرار المشترك المؤرخ في 3 ماي 2023، المذكور على مستوى الشروط والمقاييس المعتمدة والوثائق المستوجبة بهدف تلافي النقائص والإخلالات وضمان مرونة أكبر في التطبيق.


ويأتي هذا التنقيح لدعم مناخ الاستثمار وتسوية الوضعيات العقارية للمشاريع الصناعية وتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية.

ويمكن لأصحاب المشاريع، التي رفضت مطالبهم قبل صدور هذا القرار، تقديم مطالب جديدة قصد إعادة النظر في ملفاتهم وفق الشروط المنصوص عليها بالقرار المذكور.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321552

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 08 جانفي 2026 | 19 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:33
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
18°-8
15°-10
15°-11
16°-9
  • Avoirs en devises 25282,8
  • (07/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36759 DT
  • (07/01)
  • 1 $ = 2,87912 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/01)     1386,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/01)   26835 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026