مجلس المنافسة يسلّط خطايا مالية بأكثر من 4 ملايين دينار على شركات تنشط في قطاعات الهواتف وصناعة الدواء والتغليف

أعلن مجلس المنافسة عن تسليطه خطايا مالية على عدد من المؤسسات الناشطة في قطاعات ومجالات اقتصادية وتجارية مختلفة، بقيمة جملية بلغت 4.2 مليون دينار.



وأفاد المجلس، في بلاغ نُشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنّه أدان هذه الشركات من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015، والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.







وأوضح المجلس أنّه، وفي إطار وظيفته القضائية، أصدر بتاريخ 31 ديسمبر 2025 ثلاثة قرارات جديدة تهدف إلى فرض قواعد المنافسة النزيهة داخل السوق التونسية.





وبيّن أنّ القرار الأوّل تمثّل في تسليط خطية مالية على شركة تنشط في سوق صناعة الدواء، بقيمة مليون و200 ألف دينار، بسبب ممارسات مخلّة بالمنافسة.



وتعلّق القرار الثاني بتسليط خطايا مالية على شركات تنشط في سوق الهواتف الذكية، بمبلغ جملي قدره مليونان و500 ألف دينار، للسبب ذاته.



أما القرار الثالث، فقد شمل شركات تنشط في قطاع التعبئة والتغليف، حيث تمّ تسليط خطايا مالية عليها بقيمة جملية ناهزت 500 ألف دينار، على خلفية ارتكاب ممارسات مخلّة بقواعد المنافسة.



وأكد مجلس المنافسة، وفق البلاغ، مواصلة دوره في السهر على احترام قواعد المنافسة وحماية السوق من كلّ الممارسات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة العادلة وحقوق المستهلكين.

