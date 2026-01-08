وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تشارك في 5 معارض وصالونات مختصة بالخارج في سنة 2026

أعلنت، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، عن برنامج مشاركاتها في الصالونات والمعارض الدولية المتخصصة بالخارج بعنوان سنة 2026.



وتهدف هذه المشاركات، التي تتمثل في خمس تظاهرات كبرى، الى دفع الاستثمار الخاص وتنمية الشراكة الدولية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.



وأفادت، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، أن هذه المشاركات تندرج ضمن مخططها التنموي الرامي إلى ترويج المنتجات الفلاحية التونسية في الأسواق الخارجية، إضافة إلى تطوير المعارف الفنية والتبادل التجاري لدى المصدرين والباعثين الاقتصاديين.وتستهل المشاركات التونسية نشاطها من ألمانيا عبر الصالون الدولي للمنتجات البيولوجية والطبيعية بنورنبارغ (من 10 إلى 13 فيفري)، تليها المشاركة في الصالون الدولي للفلاحة، بباريس (من 21 فيفري إلى 1 مارس).كما يضم البرنامج المشاركة في، الصالون الدولي لمنتجات الصيد البحري، ببرشلونة خلال شهر أفريل، ثم الصالون المتوسطي للخضر والغلال بمدريد في شهر أكتوبر.ويختتم الموسم بالمشاركة في الصالون الدولي للأغذية، بمدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 نوفمبر 2026.وتعول الهياكل المعنية على هذه التظاهرات باعتبارها وسائط تنموية هامة للمساهمة في بعث مشاريع شراكة تونسية أجنبية والرفع من نسق صادرات المنتجات الفلاحية الوطنية.