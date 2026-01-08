Babnet   Latest update 09:25 Tunis

وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تشارك في 5 معارض وصالونات مختصة بالخارج في سنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/apia.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 09:02 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلنت، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، عن برنامج مشاركاتها في الصالونات والمعارض الدولية المتخصصة بالخارج بعنوان سنة 2026.

وتهدف هذه المشاركات، التي تتمثل في خمس تظاهرات كبرى، الى دفع الاستثمار الخاص وتنمية الشراكة الدولية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.


وأفادت، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، أن هذه المشاركات تندرج ضمن مخططها التنموي الرامي إلى ترويج المنتجات الفلاحية التونسية في الأسواق الخارجية، إضافة إلى تطوير المعارف الفنية والتبادل التجاري لدى المصدرين والباعثين الاقتصاديين.


وتستهل المشاركات التونسية نشاطها من ألمانيا عبر الصالون الدولي للمنتجات البيولوجية والطبيعية بنورنبارغ (من 10 إلى 13 فيفري)، تليها المشاركة في الصالون الدولي للفلاحة، بباريس (من 21 فيفري إلى 1 مارس).

كما يضم البرنامج المشاركة في، الصالون الدولي لمنتجات الصيد البحري، ببرشلونة خلال شهر أفريل، ثم الصالون المتوسطي للخضر والغلال بمدريد في شهر أكتوبر.

ويختتم الموسم بالمشاركة في الصالون الدولي للأغذية، بمدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 نوفمبر 2026.

وتعول الهياكل المعنية على هذه التظاهرات باعتبارها وسائط تنموية هامة للمساهمة في بعث مشاريع شراكة تونسية أجنبية والرفع من نسق صادرات المنتجات الفلاحية الوطنية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321529

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 08 جانفي 2026 | 19 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:33
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet16°
11° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
18°-8
14°-11
15°-10
15°-7
  • Avoirs en devises 25282,8
  • (07/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36759 DT
  • (07/01)
  • 1 $ = 2,87912 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/01)     1388,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/01)   26857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026