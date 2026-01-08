Babnet   Latest update 06:50 Tunis

التوجّهات الكبرى لمخطّط التّنمية 2026- 2030،أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695f4574618994.55046335_efmjpklnihoqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 06:08 قراءة: 1 د, 21 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ

وتناول هذا اللّقاء وفق بلاغ للرئاسة، المحاور الكبرى لمخطّط التّنمية 2026- 2030،وقد أبرزت التوجّهات الأوليّة التي سيتمّ اعتمادها، بعد أن تمّ عقد ما يُناهز 3671 جلسة على المستوى المحلّي والجهوي وعلى مستوى الأقاليم، أنّ من بين أهمّ مشاغل المواطنين معالجة التعقيدات الإدارية، وتطوير المؤسّسات التربوية ،وتحسين نسق تنفيذ المشاريع المحلّية ،والتحكّم في التوسّع العمراني،والحدّ من البناء الفوضوي، وتقليص البطالة ،وتوفير المساندة لباعثي المشاريع،وتحسين البنية التحتية للطرقات والمسالك الريفية ،وتطوير الخدمات والمرافق المحليّة


وأسدى رئيس الدّولة تعليماته بالعمل على إعداد التقرير النهائي التأليفي في أسرع الأوقات، مُشيرا في هذا السياق إلى أنّه بالطريقة التي تمّ اعتمادها فإنّ الشّعب التونسي هو الذي وضع ما اصطُلح على تسميته المنوال التنموي الذي تساءل عنه الكثيرون ولا زالوا يتساءلون في حين أنّ الجواب معلوم ،وأنّ انتظارات الشّعب بدورها معلومة ولا بدّ من تحقيقها ،وتذليل كلّ الصّعوبات من أجل تجسيدها


كما أكّد رئيس الجمهوريّة مُجدّدا لا على ضرورة تطوير التّشريعات فحسب ،بل أيضا على أن يكون المسؤولون على تنفيذها مؤمنين بوظيفتهم وبرسالتهم ،ويسعون جاهدين مُخلصين مُتعفّفين إلى القيام بواجبهم الوطني، وهذه الخصال والمناقب متوفّرة في الشّباب الذين لا حسابات لهم سوى العطاء دون حدود

وأشار رئيس الدّولة إلى أنّه في حياة الأوطان مواعيد مع التاريخ ولن يُخلف الوعد ولن يُنقض العهد، فضلا عن أنّ ذلك هو مسار التاريخ الذي تصنعه الإرادة الحديدية للشّعب، ولْيُراجع المُشكّكون المتلوّنون كلّ يوم بلون تاريخ وطننا العزيز فسيجدون الجواب، وسيلقون نفس الجواب بل هم يلقونه كلّ يوم، وستكون تونس مثالاً في العدل والحريّة والكرامة الوطنيّة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321524

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 08 جانفي 2026 | 19 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:33
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet16°
8° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
18°-8
15°-10
16°-9
16°-7
  • Avoirs en devises 25282,8
  • (07/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36759 DT
  • (07/01)
  • 1 $ = 2,87912 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/01)     1388,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/01)   26857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026