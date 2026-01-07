الدعوة في يوم إعلامي حول الفلاحة الذكية والمستدامة بباجة إلى تثمين نتائج البحوث العلمية في القطاع الفلاحي

دعا المشاركون في يوم إعلامي حول الفلاحة الذكية والمستدامة، اليوم الأربعاء، بمدينة باجة، إلى تثمين مخرجات ومنجزات البحث العلمي في القطاع الفلاح لتصبح واقعا معيشا للفلاح وإلى مزيد تنسيق جهود مختلف الأطراف المتدخّلة من وزارات وهياكل مهنية وهياكل بحث لتطبيق نتائج البحث خدمة للقطاع الفلاحي.



وأوصوا خلال هذه التظاهرة الملتئمة ببادرة من ديوان تنمية الشمال الغربي بالتعاون مع الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري بالجهة، بإرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص وبتكثيف اللقاءات الإعلامية للتعريف بالبحوث العلمية وتطبيقاتها لمواجهة التحديات التي يواجهها الفلاح.



وأكّد كاهية مدير بالاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري بباجة سفيان الرزقي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الواقع الفلاحي ما زال بعيدا عن ما توصل إليه البحث العلمي رغم وجود عدد هام من التجارب الناجحة للفلاحة العصرية التي استأنت بنتائج البحوث العلمية والتطور التكنولوجي على غرار استعمال الطاقات المتجددة والري عن بعد، مبرزا حاجة الفلاحة بباجة إلى هذه البحوث وهو ما يستوجب تكثيف اللقاءات العلمية والإحاطة بالفلاحين.وقد خصص اليوم الإعلامي إلى تسليط الضوء على التوجهات العلمية الجديدة الهادفة إلى تكريس فلاحة ذكية ومستدامة وقادرة على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل التغيرات المناخية إضافة الى بحث سبل إدماج التكنلوجيا النووية في المجال الفلاحي وتحسين الإنتاجية وترشيد استعمال الماء والأسمدة ومكافحة الافات التي تهدد المحاصيل إضافة الى التعريف بالمركز الوطنى للعلوم والتكنولوجيا النووية.ويهدف اليوم الإعلامي الذى حضره عدد هام من الفلاحين ومن ممثلي المصالح الفلاحية إلى دعم الاستثمار في الفلاحة الذكية والمستدامة وتعريف الفلاحين بالتقنيات والتطبيقات الذكية والزراعة الدقيقة وباستعمالات الذكاء الاصطناعي وانترنات الأشياء وأنظمة المراقبة والتسيير الذكي والممارسات الفلاحية الصديقة للبيئة والمستدامة.