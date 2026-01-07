انتفاع 1250 مؤسسة اقتصادية بالبرنامج الترويجي لمركز النهوض بالصادرات خلال سنة 2026

ستنتفع 1250 مؤسسة اقتصادية بالبرنامج الترويجي الذي أعدّه مركز النهوض بالصادرات بعنوان سنة 2026، والذي يستهدف 10 قطاعات اقتصادية، وفق ما أعلنته المديرة بالإدارة المركزية للإشهار والترويج بالمركز، سليمة حشيش.



وأفادت حشيش، خلال ندوة صحفية انتظمت بدار المصدّر للتعريف بالبرنامج، أنّ روزنامة 2026 تتضمن 65 نشاطًا ترويجيًا، موزّعة بين 31 مشاركة تونسية في تظاهرات تجارية بالخارج و34 عملية ترويجية موجّهة تشمل بعثات روّاد أعمال، ولقاءات مهنية، وأيامًا تجارية بالأسواق الخارجية، وبعثات استكشافية، إلى جانب دعوة وفود مورّدين إلى تونس.



مشاركات أوسع وتجديد في التظاهرات



قطاعات وتظاهرات جديدة



عمليات ترويجية موجّهة وأسواق جديدة



وبيّنت المسؤولة أنّ برنامج المشاركة التونسية في المعارض والصالونات بالخارج يتميّز بالتنوّع والشموليّة، عبر تغطية أغلب مجالات النشاط التصديري واستهداف مختلف الأسواق والوجهات العالمية، معوقد تمّت برمجةمقابل 26 مشاركة سنة 2025، تتوزّع بينومن المنتظر أن تشهد هذه التظاهرات مشاركةضمن أجنحة وطنية بمساحة جملية تقدّر بـ، مع استهداف: أوروبا (16 تظاهرة)، العالم العربي (10)، إفريقيا (4)، والسوق الأمريكية (1).وتشمل التظاهرات المبرمجة، من بينها الصناعات الغذائية والمواد الفلاحية، الأشغال العامة ومواد البناء، تكنولوجيات المعلومات والاتصال والشركات الناشئة، النسيج والملابس والأحذية والجلود، الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، مواد ومدخلات التجميل والمعدّات الطبية، إضافة إلى معارض متعددة القطاعات.كما تمّت برمجة، من بينها مشاركات استكشافية في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيات الاتصال ومواد البناء والمنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية ومواد التجميل.وعلى مستوى العمليات الترويجية، تمّت برمجةتتوزّع بين بعثات رجال أعمال وأيام تجارية بالخارج (21)، ودعوة مورّدين أجانب إلى تونس (11)، وبعثة متنقلة (1).كما يعتزم المركز تنظيمفي موفّى 2026، إلى جانب برنامج خصوصي لقطاعيشمل أكثر منلتعزيز تموقعهما في الأسواق الخارجية وتنويع وجهات التصدير.ومن المتوقّع أن يشارك في مجمل العمليات الترويجية لسنة 2026 حوالي، مع استهدافموزّعة بين إفريقيا (18)، أوروبا (6)، العالم العربي (5)، والسوق الأمريكية (1)، وإدراجمن بينها بيلاروسيا وقطر والعراق وبلجيكا وعدد من الدول الإفريقية.