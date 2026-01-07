انتفاع 1250 مؤسسة اقتصادية بالبرنامج الترويجي لمركز النهوض بالصادرات خلال سنة 2026
ستنتفع 1250 مؤسسة اقتصادية بالبرنامج الترويجي الذي أعدّه مركز النهوض بالصادرات بعنوان سنة 2026، والذي يستهدف 10 قطاعات اقتصادية، وفق ما أعلنته المديرة بالإدارة المركزية للإشهار والترويج بالمركز، سليمة حشيش.
وأفادت حشيش، خلال ندوة صحفية انتظمت بدار المصدّر للتعريف بالبرنامج، أنّ روزنامة 2026 تتضمن 65 نشاطًا ترويجيًا، موزّعة بين 31 مشاركة تونسية في تظاهرات تجارية بالخارج و34 عملية ترويجية موجّهة تشمل بعثات روّاد أعمال، ولقاءات مهنية، وأيامًا تجارية بالأسواق الخارجية، وبعثات استكشافية، إلى جانب دعوة وفود مورّدين إلى تونس.
مشاركات أوسع وتجديد في التظاهراتوبيّنت المسؤولة أنّ برنامج المشاركة التونسية في المعارض والصالونات بالخارج يتميّز بالتنوّع والشموليّة، عبر تغطية أغلب مجالات النشاط التصديري واستهداف مختلف الأسواق والوجهات العالمية، مع إدراج 12 تظاهرة جديدة.
وقد تمّت برمجة 31 مشاركة ترويجية مقابل 26 مشاركة سنة 2025، تتوزّع بين 25 جناحًا وطنيًا و6 مشاركات استكشافية.
ومن المنتظر أن تشهد هذه التظاهرات مشاركة 354 مؤسسة تونسية مصدّرة ضمن أجنحة وطنية بمساحة جملية تقدّر بـ 4000 م²، مع استهداف 18 سوقًا خارجية: أوروبا (16 تظاهرة)، العالم العربي (10)، إفريقيا (4)، والسوق الأمريكية (1).
قطاعات وتظاهرات جديدةوتشمل التظاهرات المبرمجة 9 قطاعات، من بينها الصناعات الغذائية والمواد الفلاحية، الأشغال العامة ومواد البناء، تكنولوجيات المعلومات والاتصال والشركات الناشئة، النسيج والملابس والأحذية والجلود، الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، مواد ومدخلات التجميل والمعدّات الطبية، إضافة إلى معارض متعددة القطاعات.
كما تمّت برمجة 12 تظاهرة جديدة، من بينها مشاركات استكشافية في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيات الاتصال ومواد البناء والمنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية ومواد التجميل.
عمليات ترويجية موجّهة وأسواق جديدةوعلى مستوى العمليات الترويجية، تمّت برمجة 34 عملية تتوزّع بين بعثات رجال أعمال وأيام تجارية بالخارج (21)، ودعوة مورّدين أجانب إلى تونس (11)، وبعثة متنقلة (1).
كما يعتزم المركز تنظيم الدورة الرابعة من اللقاءات المهنية التونسية الإفريقية (TABM) في موفّى 2026، إلى جانب برنامج خصوصي لقطاع زيت الزيتون والتمور يشمل أكثر من 30 نشاطًا لتعزيز تموقعهما في الأسواق الخارجية وتنويع وجهات التصدير.
ومن المتوقّع أن يشارك في مجمل العمليات الترويجية لسنة 2026 حوالي 900 مؤسسة تونسية، مع استهداف 30 سوقًا موزّعة بين إفريقيا (18)، أوروبا (6)، العالم العربي (5)، والسوق الأمريكية (1)، وإدراج 10 وجهات جديدة من بينها بيلاروسيا وقطر والعراق وبلجيكا وعدد من الدول الإفريقية.
