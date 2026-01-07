حسان الزواري لـ "وات": ننتظر نتائج ايجابية للعناصر الوطنية في منافسات جائزة تونس الكبرى للمبارزة بسلاح السابر

أكد حسان الزواري عضو الجامعة التونسية للمبارزة أن العناصر الوطنية ستختتم غدا الخميس تربصها التحضيري بضاحية قمرت استعدادا لمنافسات الجائزة الكبرى للمبارزة بسلاح السابر التي ستحتضنها القاعة متعددة الاختصاصات برادس من 9 الى 11 جانفي الجاري.



وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء أنّ المشاركة التونسية ستكون ممثلة في جميع الأصناف العمرية للذكور بـ 7 مبارزين هم: فارس الفرجاني ومحمد عزيز الشارني ومحمد هادي الغنجة ومحمد نور حسين وامان الله الهميسي ومحمد عزيز الكواش واوندري لوكاس موريس مسيك، بينما في صنف الاناث ستكون ممثلة بـ 8 مبارزات هنّ: كنزة بن اسماعيل وعايشة بوعجينة وآلاء الشابي وياسمين دغفوس ورانيا الفرجاني والفة الحزامي وسلمى الاخوة وياسمين الرزقي.



وتوقع أن تحقق المشاركة التونسية نتائج ايجابية وأن يصعد أكثر من اسم على منصة التتويج ذاكرا بالخصوص البطل التونسي فارس الفرجاني، المرشح للتتويج بجائزة أفضل رياضي تونسي لعام 2025 في الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.وأبرز أنّ منافسات الجائزة الكبرى ستشهد مستوى فنّيا عاليا وذلك في ظلّ مشاركة المصنفين العشرة الأوائل عالميا من الجنسين ومشاركة أكثر من بطل أولمبي وبطل عالمي على غرار الكوري الجنوبي أوه سانغوك صاحبة ذهبية أولمبياد باريس 2024 والفرنسي جان فيليب باتريس صاحب فضية بطولة العالم 2025 والمصري أحمد هاشم صاحب برونزية بطولة العالم 2025 دون اعتبار التونسي فارس الفرجاني صاحب فضية أولمبياد باريس 2024 وفضية كأس العالم 2025 في الذكور، والفرنسيتين مانون برونيه صاحبة ذهبية أولمبياد باريس 2024 ومواطنتها سارة بالزر صاحبة فضية أولمبياد باريس 2024 والمتوّجة مؤخرا ببطولة العالم 2025 بجورجيا في الاناث.وبيّن من موقعه الجامعي وكعضو في لجنة التنظيم أنّ ثقة الاتحاد الدولي للمبارزة في تونس عبر منحها شرف تنظيم الجائزة الكبرى للمرة الرابعة على التوالي يقيم الدليل على الصورة المشرقة التي تحظى بها بلادنا في هذه اللعبة وفي نجاحها التنظيمي الذي تحقق في السابق.واعرب عن الاعتقاد بان مستوى المنافسة في جائزة تونس الكبرى أرفع بكثير من مستوى المنافسة في بطولة العالم خاصة وأنّ نقاطها ونقاط جائزة كوريا الجنوبية الكبرى التي ستقام في مارس المقبل ونقاط جائزة فرنسا الكبرى المقررة في شهر نوفمبر القادم تحتسب في مسار التأهل الى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.واضاف الزواري في ختام تصريحه أنّ أنظار عالم المبارزة ستتجه نهاية الأسبوع الجاري نحو تونس، في ظل مشاركة 37 دولة الى جانب حضور شخصيات رسمية هامة على غرار رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة ورئيس الاتحاد الأوروبي للمبارزة فضلا عن تواجد أقوى المدربين أبرزهم مدرب المنتخب الأوزباكستاني كريستيان باور الذي يعد أكثر المدربين تتويجا بالبطولات العالمية وبالميداليات الأولمبية.