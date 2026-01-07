أريانة: أشغال مشروع حماية منطقة روّاد من الفيضانات تتسبب في ضرر على مستوى شبكة التطهير بالمنطقة

وفي ذات الإطار، تحوّل أمس الثلاثاء والي أريانة، الوليد صنديد، على عين المكان لمعاينة الوضع الذي وصفه "بالمتردي" وأوصى بالتدخل الفوري لإصلاح الضرر الحاصل، وتوفير مسالك لائقة للمتساكنين، في انتظار استكمال تمرير قنوات تصريف مياه الأمطار.كـما شملت الزيارة الميدانية بقية أجزاء المشروع على مستوى وادي الخليج، ووادي الزيرو، ووادي الخياط، ومعاينة مكان إنجاز حوض تجميع المياه المبرمج على مستوى أعلى الوادي.وأقرّ الوالي، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية اريانة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بوجود "عديد الإخلالات والنقائص من طرف بعض الأطراف المتدخلة، ما ساهمت في تعطل إتمام المشروع وتردّي وضعية الطرقات".ودعا كافة المصالح المعنية إلى التدخل الفوري، كل في مجالـه، لإستكمال المشروع في أفضل الظروف والآجال، من خلال بالتسريع في الأشغال وبإنجاز منشأة الربط على مستوى وادي الزيرو.كما دعا إلى التسريع بتحويل شبكات المياه من قبل مصالح الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، واستكمال عملية ربط المسيلات وتبليط الطريق على مستوى وادي الخياط لتسهيل مرور العربات والمواطنين، وتوفير ظروف السلامة المُستوجبة لهم.وطالب الوالي كل من مصالح الشركة التونسية للكهرباء الغاز والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بتحويل الشبكات الراجعة لها بالنظر على مستوى نور جعفر، والمقاولة المُكلفة بالمشروع بردم الحفريات وتوفير ظروف السلامة للمتساكنين.ونظرا لأهمية المشروع وأثره الإيجابي على مُتساكني المنطقة، شدّد الوالي على ضرورة إيفاء كل المتدخلين بتعهداتهم، مؤكدا "عدم قبول أي تعطيل أو تقصير من طـرف أي جهة مُتدخلة، وتحميل المسؤولية وإتخاذ الإجراءات المُستوجبة في الغرض".وحضر هذه الزيارة الميدانية كل من معتمد روّاد، والمدير العام لإدارة المياه العمرانية، والمدير الجهوي للتطهير، والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية رواد، إلى جانب ممثلي إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأريانة، ورئيس مصلحة الأشغال بإقليم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بأريانة، و المقاولة المُكلفة بالمشروع.