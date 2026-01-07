نابل: انطلاق عمليّة الرفع الطبوغرافي لإعادة تهيئة محطة الهواريّة لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9be413a3258.18752650_nghmfqiekpjlo.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، مطلع الأسبوع الجاري، عملية الرفع الطبوغرافي لإعادة تهيئة محطة إنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح بسيدي داود من معتمدية الهوارية في ولاية نابل، بما سيساهم في الرفع من القدرة الإنتاجية للمحطة من 10.5 ميجاواط إلى ما بين 29 و33 ميجاواط، حسب ما أفاد به مصدر مسؤول من المحطة الهوائية بسيدي داود في تصريح لصحفية /وات/.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع، المموّل عبر قرض من البنك الألماني للتنمية بكلفة 100 مليون دينار، يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة ودمج الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أنه سيتم استبدال 32 توربينة هوائية قديمة بـ7 توربينات جديدة عالية القدرة، بالإضافة إلى تحديث منشآت نقل الطاقة لتحسين الأداء.

وأكد، في هذا السياق، على أهمية تجديد محطة سيدي داود، التي توقفت عن العمل منذ سنة 2024 بعد ان انطلاقها سنة 2000 وتعتبر من اولى مشاريع الطاقة المتجددة في تونس، مشيرا إلى انتهاء العمر الافتراضي "للتوربينات" وعدم توفر قطع الغيار باعتبار أن تجهيزاتها تعود الى أكثر من 20 سنة.





وأبرز أن مشروع التهيئة، الذي تتواصل أشغاله على امتداد 20 شهرا، سيعطي دفعا جديدا لهذه المحطة، وسيساهم في مضاعفة طاقتها الانتاجية، وتحقيق نقلة نوعية في مسار الانتقال الطاقي.

وتجدر الإشارة إلى أن المحطة شهدت في عام 2022 اتفاقية تعاون علمي وتكنولوجي تونسي-ألماني لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة النظيفة من الرياح التي تنتجها المحطّة لتحلية مياه البحر واستغلالها في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتبرز أهمية هذه المشاريع في مسار الانتقال الطاقي في تونس الذي يرتكز على استغلال الطاقات المتجدّدة لإنتاج الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة بما يفتح الآفاق لتطوير أنشطة الاقتصاد الأخضر بالجهة.