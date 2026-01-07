Babnet   Latest update 19:58 Tunis

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعرض دليلا رقميا لحماية الأطفال المهاجرين في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63dbd6edb2c484.55502850_jilqpkgeomnhf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 19:49 قراءة: 1 د, 0 ث
      
شرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقديم سلسلة من الفيديوهات التوعوية، وذلك في إطار إعداد دليل رقمي يُعنى بحماية الأطفال المهاجرين في تونس، بهدف تعزيز المعرفة بحقوق الأطفال بصفة عامة وحقوق الأطفال المهاجرين بصفة خاصة.

ويسعى هذا الدليل إلى شرح الإطار القانوني والحقوقي المنظم لحماية الأطفال في تونس، بما يشمل الأطفال المهاجرين، وذلك استنادا إلى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. كما يسلط الضوء على مسؤوليات الدولة ومختلف مؤسساتها في ضمان حماية الأطفال المهاجرين.


ويقدّم الدليل الرقمي جملة من الإرشادات المبسّطة حول كيفية التعامل الإنساني والحقوقي مع الأطفال المهاجرين في مختلف الحالات، بما يساهم في مكافحة كل أشكال التمييز، ويعزّز ثقافة حماية الطفل واحترام كرامته ومصلحته الفضلى.


وأشار المنتدى من خلال أحد تسجيلات الفيديو التي نشرها على صفحته الرسمية إلى الدور المحوري لمندوب حماية الطفولة، باعتباره الجهة المختصة بالتدخل عند تعرّض الأطفال للخطر، سواء عبر التلقي الفوري للإشعارات أو اتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة لحمايتهم وضمان حقوقهم.

كما تطرّق الفيديو إلى الخدمات الصحية الأساسية المتاحة لفائدة الأطفال المهاجرين،. وذكّر من جهة أخرى بمصادقة تونس على اتفاقية حقوق الطفل الدولية، التي تضمن حق الطفل في التعليم.

ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى الإبلاغ عن حالات العنف المسلّطة على النساء والأطفال عبر الاتصال بالرقم الأخضر 1899.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321508

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 07 جانفي 2026 | 18 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet13°
11° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-9
16°-8
18°-8
15°-11
14°-11
  • Avoirs en devises 25282,8
  • (07/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36759 DT
  • (07/01)
  • 1 $ = 2,87912 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/01)     1388,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/01)   26857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026