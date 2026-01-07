المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعرض دليلا رقميا لحماية الأطفال المهاجرين في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63dbd6edb2c484.55502850_jilqpkgeomnhf.jpg width=100 align=left border=0>

شرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقديم سلسلة من الفيديوهات التوعوية، وذلك في إطار إعداد دليل رقمي يُعنى بحماية الأطفال المهاجرين في تونس، بهدف تعزيز المعرفة بحقوق الأطفال بصفة عامة وحقوق الأطفال المهاجرين بصفة خاصة.



ويسعى هذا الدليل إلى شرح الإطار القانوني والحقوقي المنظم لحماية الأطفال في تونس، بما يشمل الأطفال المهاجرين، وذلك استنادا إلى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. كما يسلط الضوء على مسؤوليات الدولة ومختلف مؤسساتها في ضمان حماية الأطفال المهاجرين.







ويقدّم الدليل الرقمي جملة من الإرشادات المبسّطة حول كيفية التعامل الإنساني والحقوقي مع الأطفال المهاجرين في مختلف الحالات، بما يساهم في مكافحة كل أشكال التمييز، ويعزّز ثقافة حماية الطفل واحترام كرامته ومصلحته الفضلى.





وأشار المنتدى من خلال أحد تسجيلات الفيديو التي نشرها على صفحته الرسمية إلى الدور المحوري لمندوب حماية الطفولة، باعتباره الجهة المختصة بالتدخل عند تعرّض الأطفال للخطر، سواء عبر التلقي الفوري للإشعارات أو اتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة لحمايتهم وضمان حقوقهم.



كما تطرّق الفيديو إلى الخدمات الصحية الأساسية المتاحة لفائدة الأطفال المهاجرين،. وذكّر من جهة أخرى بمصادقة تونس على اتفاقية حقوق الطفل الدولية، التي تضمن حق الطفل في التعليم.



