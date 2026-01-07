بن عروس : مندوبية الفلاحة تعلن عن انطلاق الاكتتاب في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

<img src=http://www.babnet.net/images/7/ezzahrale15.jpg width=100 align=left border=0>

دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس فلاحي الجهة الراغبين في الاكتتاب في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية للموسم 2025-2026 الى الاتصال بخلايا الإنتاج الفلاحي الراجعين لها بالنظر من أجل القيام بالإجراءات اللازمة في الغرض.

وأعلمت المندوبية، في بلاغ لها، كافة الفلاحين الناشطين في قطاع الزراعات الكبرى، أن عملية الاكتتاب في الصندوق انطلقت أول امس الاثنين وتتواصل الى غاية يوم 15 جانفي المقبل، بمختلف خلايا الإنتاج الفلاحي ودوائر الإنتاج الفلاحي من أجل قبول مطالب تأمين الصابة من جائحة الجفاف الخاصة بزراعات القمح الصلب والقمح اللين، والشعير، والتريتيكال، والفول المصري، والحمص الشتوي، والجلبانة ، والسلجم الزيتي، والقصيبة (حب)، والحلبة (حب)، وقرط القصيبة، وقرط الحلبة.

وتتضمن الإجراءات تقديم مطلب انخراط يتّم تعميره من طرف الفلاّح حسب النموذج المتوفر لدى خلية الارشاد الفلاحي، ووثيقة إثبات للنفقات متوفرة أيضا لدى خلية الارشاد الفلاحي وتتضمن إمضاء المكتتب على قائمة النفقات التقديرية، الى جانب الوثائق المثبتة لاستغلال الأرض الفلاحية، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من السجل التجاري أو من المعرف الجبائي، وخلاص مساهمة الفلاّح (يتم من الفلاّح بوثيقة الإذن بالقبض لخلاص مساهمته في القباضة المالية والنموذج متوفر لدى خلايا الارشاد الفلاحي).





جدير بالذكر أنه ينتفع بتعويض الصندوق، المحدث بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 66 لسنة 2017 والمؤرخ في 18 ديسمبر 2018، المصرّحون الذين تضرروا إثر حصول جائحة من الجوائح التي يشملها مجال تدخل الصندوق، والذين يستظهرون عند حدوث الضرر بعقد اشتراك في التأمين صادر عن شركة المؤمنة وهي حصريا الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي(كتاما).

وعند حصول الجائحة يتعيّن على المصرّح المتضرّر أن يقدّم مطلبا كتابيا إلى الشركة المؤمنة للحصول على التعويض مبينا فيه الضرر المصرّح به ومكانه.

وتقوم شركة التأمين بدفع التعويضات للمصرّحين المتضرّرين الذين وقعت المصادقة على مطالبهم من قبل اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية، وذلك طبقا لبنود عقد الاشتراك في الصندوق، وبالاعتماد على تقارير تقييم الأضرار المتعلقة بملفات المتضررين والمساحات المتضررة.



وحتى يتم الانتفاع بخدمات الصندوق، يتعيّن على الفلاح أن يكتتب عقد الاشتراك في بداية كل موسم فلاحي أو دورة إنتاج لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويسلّم عقد الاشتراك مقابل دفع المصرّح لمساهمته السنوية.

ويسري مفعول المشاركة ابتداء من دفع المصرح لمساهمته، ويكون اكتتاب عقد الاشتراك في الصندوق إما فرديا بالنسبة لكل فلاح أو بحار أو ذات معنوية، أو جماعيا بالنسبة للهياكل المهنية الفلاحية والمؤسسات الأخرى المعنية.

ويموّل الصندوق بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 30 مليون دينار سنويا، وبمساهمة الفلاحين المكتتبين بالصندوق، وبالهبات والمساعدات الداخلية والخارجية، وبجميع الموارد التي يمكن توظيفها لفائدته، كما يموّل بـ 20% من موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري، وبمعلوم تضامني بنسبة 1% يوظف على قائمة من المنتجات، وهي الخضر والغلال، والحبوب المجمعة من قبل ديوان الحبوب، والزيتون، ومنتجات الصيد البحري.

