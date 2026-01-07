البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج – الجولة الثالثة): النتائج والترتيب
ي ما يلي النتائج والترتيب عقب مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم الأربعاء:
النتائج
* قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – النادي الافريقي: 74 – 79
* قاعة الأمير بالمنزه 7
شبيبة المنازه – الاتحاد المنستيري: 56 – 69
* قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان – الملعب النابلي: 76 – 69
الترتيب| الفريق | ن | ل |
| ----------------- | -: | -: |
| النادي الافريقي | 25 | 3 |
| شبيبة القيروان | 24 | 3 |
| الاتحاد المنستيري | 24 | 3 |
| النجم الساحلي | 22 | 3 |
| الملعب النابلي | 21 | 3 |
| شبيبة المنازه | 19 | 3 |
ملاحظة: دخلت جميع الفرق مرحلة التتويج برصيد النقاط المتحصل عليه في أعقاب المرحلة الأولى.
