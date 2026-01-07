البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج – الجولة الثالثة): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695ea4fe8900c0.71038144_nkfjeqigmpohl.jpg width=100 align=left border=0>

ي ما يلي النتائج والترتيب عقب مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم الأربعاء:



النتائج





* قاعة حمام سوسة

النجم الساحلي – النادي الافريقي: 74 – 79





* قاعة الأمير بالمنزه 7

شبيبة المنازه – الاتحاد المنستيري: 56 – 69



* قاعة عزيز ميلاد بالقيروان

شبيبة القيروان – الملعب النابلي: 76 – 69



الترتيب

| الفريق | ن | ل |

| ----------------- | -: | -: |

| النادي الافريقي | 25 | 3 |

| شبيبة القيروان | 24 | 3 |

| الاتحاد المنستيري | 24 | 3 |

| النجم الساحلي | 22 | 3 |

| الملعب النابلي | 21 | 3 |

| شبيبة المنازه | 19 | 3 |



ملاحظة: دخلت جميع الفرق مرحلة التتويج برصيد النقاط المتحصل عليه في أعقاب المرحلة الأولى. النجم الساحلي – النادي الافريقي:شبيبة المنازه – الاتحاد المنستيري:شبيبة القيروان – الملعب النابلي:| الفريق | ن | ل || ----------------- | -: | -: || النادي الافريقي | 25 | 3 || شبيبة القيروان | 24 | 3 || الاتحاد المنستيري | 24 | 3 || النجم الساحلي | 22 | 3 || الملعب النابلي | 21 | 3 || شبيبة المنازه | 19 | 3 |دخلت جميع الفرق مرحلة التتويج برصيد النقاط المتحصل عليه في أعقاب المرحلة الأولى.