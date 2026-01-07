Babnet   Latest update 19:58 Tunis

المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى الإغلاق الفوري لمحاضن الأطفال العشوائية وتحميل الأولياء مسؤولية إيداع أبنائهم فيها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695e9860effc31.59090927_gmpnqlekfjioh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 18:28 قراءة: 1 د, 10 ث
      
دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط السلط المعنية إلى الإغلاق الفوري لمحاضن الأطفال العشوائية، وتحميل الأولياء مسؤولية إيداع أبنائهم فيها مستقبلاً، وذلك على خلفية ما تمّ كشفه بإحدى هذه الفضاءات بولاية سوسة.

ووفق بلاغ للمنظمة، فإنّ زيارة تفقدية أُنجزت إثر شكوى وردت في الغرض، كشفت عن تعرض أطفال لا تتجاوز أعمارهم الثلاث سنوات إلى ممارسات خطيرة، تمثّلت في تقييدهم وربطهم في الأسرّة وعربات الأطفال، داخل ظروف غير إنسانية تمسّ من كرامتهم وتهدّد سلامتهم الجسدية والنفسية.


واعتبرت المنظمة أنّ هذه الوقائع تعكس حجم الانتهاكات التي قد يتعرّض لها الأطفال في فضاءات غير مرخّصة، يديرها أشخاص لا تحرّكهم سوى المصالح المادية، مستغلّين ثقة الأولياء وجهلهم بما قد يعانيه الطفل خلال فترة إقامته بهذه المحاضن بعيدًا عن أعين عائلته.


وأدانت المنظمة هذه الممارسات بأشدّ العبارات، داعية إلى تنظيم حملات تفقد ومراقبة مكثّفة ودورية تشمل جميع المحاضن وفضاءات رعاية الطفولة، مع تطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يثبت تورّطه في تعريض الأطفال للخطر أو الإساءة إليهم، خاصّة في ظل تسجيل حوادث وفاة لعدد من الرضّع نتيجة الإهمال خلال السنوات الماضية.

كما حمّلت المنظمة جزءًا من المسؤولية إلى الأولياء، مؤكّدة على ضرورة وعيهم بخطورة إيداع أبنائهم لدى أشخاص أو فضاءات غير مختصّة وغير خاضعة للرقابة، لما لذلك من آثار نفسية وجسدية قد ترافق الطفل مدى الحياة.

وجدّدت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط التزامها بالدفاع عن حقوق الطفل، داعية المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى الإسهام في كشف هذه الانتهاكات والمساهمة في حماية الطفولة من كل أشكال الاستغلال والإهمال.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321497

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 07 جانفي 2026 | 18 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet13°
11° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-9
16°-8
18°-8
15°-11
14°-11
  • Avoirs en devises 25282,8
  • (07/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36759 DT
  • (07/01)
  • 1 $ = 2,87912 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/01)     1388,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/01)   26857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026