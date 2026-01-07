إطلاق البوّابة الرقميّة الجديدة لمركز النهوض بالصادرات

تمّ، الاربعاء إطلاق البوّابة الرقميّة الجديدة لمركز النهوض بالصارداتwww.tunisiaexport.tn ، لتكون واجهة إعلاميّة وتواصليّة متكاملة وآليّة عمليّة ذات قيمة مضافة لفائدة المتعاملين في الجهاز التصديري.



ويندرج إطلاق البوّابة الرقميّة الجديدة، وفق ما افادت به مديرة الادارة المركزية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال بمركز النهوض بالصادرات، صوفية بن عياد، في إطار استكمال مشاريع التحوّل الرقمي الرامية إلى مزيد تطوير خدمات مركز النهوض بالصادرات ورقمنتها، وضمن استراتيجيّة تحويل دور المركز من مجرّد النهوض بالصادرات إلى تنميتها.



وافادت بن عياد، خلال انعقاد ندورة صحفية، بدار المصدر، خصصت لتقديم البرنامج الترويجي وابرز مشاريع مركز النهوض بالصادرات لسنة 2026، ان الغاية من اطلاق البوابة تكمن في تحسين تجربة المستخدم وإثرائها، من خلال تسهيل النفاذ إلى المعلومة التجاريّة وتبادلها مع المتعاملين الاقتصاديين، سواء كانوا مصدّرين تونسيين، باعتبارهم الفئة المستفيدة الرئيسيّة من خدمات المركز، أو مورّدين أجانب.كما تمثّل هذه البوّابة، وفق المسؤولة، فضاء تفاعليا يربط بين المتعاملين ومكاتب المركز الجهويّة والممثليّات التجاريّة لتونس بالخارج، بما يعزّز التكامل بين مختلف الهياكل ويدعم نجاعة التدخّل لفائدة الصادرات الوطنيّة، إلى جانب مرافقة المصدّرين الجدد في استكشاف الأسواق الدوليّة وتعزيز حضورهم فيها.واوضحت بن عياد، خلال عرض قدمته بالمناسبة، انه وقع تطوير هذه المنصّة وفق هيكلة معلوماتيّة مرنة تضمن سهولة الاستخدام وسلاسة التصفّح، مع اعتماد تصنيف واضح للمحتوى حسب طبيعة أنشطة المركز وخدماته، حيث يتميّز التصميم الجديد بتحديث شامل على المستوى الغرافيكي وبنظام إبحار مبسّط يتيح النفاذ السريع إلى المعطيات والبيانات والمنشورات ذات الصّلة، كما تعتمد البوّابة ثلاث لغات هي العربيّة والفرنسيّة والإنقليزيّة.وتقدّم الصفحة الرئيسيّة للبوّابة الرقميّة الجديدة محتوى شاملاً يغطي أبرز المستجدّات، من خلال تسليط الضوء على فرص المشاركة في المعارض الدوليّة والصالونات بالخارج، والعمليّات الترويجيّة، والفرص التجاريّة، إضافة إلى الأنشطة المؤسّساتيّة، والبلاغات الصحفيّة، والمطبوعات المرجعيّة لفائدة المصدّرين.كما توفّر البوّابة فضاءات رقميّة مؤمّنة لفائدة المصدّرين التونسيّين والمورّدين الأجانب، تُمكّنهم من النفاذ إلى مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونيّة. وفي هذا الإطار، تمّ إحداث منصّة سوق إلكترونيّة (Marketplace) ديناميكيّة مخصّصة للمؤسّسات التونسيّة، تتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها ضمن كاتالوغات رقميّة مُهيكلة وقابلة للتحديث المباشر من قبل المتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في تعزيز الترويج للعرض التصديري التونسي وتكثيف الشراكات مع المستوردين الأجانب.ويشمل القسم المخصّص للمصدّرين المحلّيّين خدمات الإلكترونيّة متنوّعة، من بينها المشاركة في اللقاءات المهنيّة والتظاهرات التجاريّة بالخارج، وتقديم مطالب الانتفاع بالدعم عبر صندوق النهوض بالصادرات (FOPRODEX)، إضافة إلى خدمات استكشاف الأسواق حسب الطلب وطلب المعلومات من خبراء الأسواق المشرفين على مكاتب التمثيل التجاري بالخارج.ويوفّر هذا القسم، أيضا، أدوات تشخيص وتقييم القدرة على التصدير عبر محاكي رقمي يمكّن المؤسّسات من الحصول على تحليل أوّلي وسريع لإمكاناتها التصديريّة، إلى جانب مذكّرات قطاعيّة، وبطاقات البلدان المستهدفة، وملفّات حول خصائص الأسواق الخارجيّة.وفي إطار تعزيز التفاعل ودعم النفاذ الذكي إلى المعلومة، تتضمّن البوّابة محتوى متعدّد الوسائط يضفي بعدًا ديناميكيًا على تجربة التصفّح، يشمل فيديوهات لقصص نجاح لمصدّرين تونسيين، تسلّط الضوء على تجاربهم في ولوج الأسواق الدوليّة والتحدّيات التي واجهوها، إلى جانب مواد سمعيّة بصريّة تُمكّن من زيارة افتراضيّة لمختلف فضاءات المركز وخدماته.ويهدف هذا التوجّه إلى جعل بوّابة المركز الرقميّة مرجعًا تفاعليًا شاملًا يجمع بين المعلومة الدقيقة والخدمة الذكيّة والتواصل المباشر، بما يعزّز الثقة والشراكة بين مركز النهوض بالصادرات وكافة مستخدميه.