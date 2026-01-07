صندوق النهوض بالصادرات: معالجة 3253 ملف صرف منحة الى ديسمبر 2024
كشف مدير مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين، الاربعاء، عن معالجة 3253 ملف صرف منحة من قبل صندوق النهوض بالصادرات، الى غاية شهر ديسمبر 2024.
وافاد بن حسين، خلال انعقاد ندوة صحفية، بدار المصدر، خصصت لتقديم البرنامج الترويجي وابرز مشاريع مركز النهوض بالصادرات لسنة 2026، ان الملفات الموزعة على ميزانية 2023، بلغ 513 ملف، في حيت قدر عدد الملفات الموزعة على ميزانية 2024، ب 2740 ملف.
