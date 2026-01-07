Babnet   Latest update 18:18 Tunis

صندوق النهوض بالصادرات: معالجة 3253 ملف صرف منحة الى ديسمبر 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/633c78b66e0741.06612105_fkmehonlqgjpi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 17:12 قراءة: 0 د, 20 ث
      
كشف مدير مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين، الاربعاء، عن معالجة 3253 ملف صرف منحة من قبل صندوق النهوض بالصادرات، الى غاية شهر ديسمبر 2024.

وافاد بن حسين، خلال انعقاد ندوة صحفية، بدار المصدر، خصصت لتقديم البرنامج الترويجي وابرز مشاريع مركز النهوض بالصادرات لسنة 2026، ان الملفات الموزعة على ميزانية 2023، بلغ 513 ملف، في حيت قدر عدد الملفات الموزعة على ميزانية 2024، ب 2740 ملف.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321491

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 07 جانفي 2026 | 18 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet12°
11° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
12°-9
16°-8
18°-8
15°-11
14°-11
  • Avoirs en devises 25282,8
  • (07/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36759 DT
  • (07/01)
  • 1 $ = 2,87912 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/01)     1388,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/01)   26857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026