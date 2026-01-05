تمديد استثنائي ونهائي لآجال التسجيل في الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64414bf003a983.48960496_pgjefhlnkmqio.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت لجنة تنظيم معرض تونس الدولي للكتاب عن التمديد بصفة استثنائية ونهائية في آجال التسجيل للمشاركة في الدورة الأربعين (40) لسنة 2026، وذلك استجابة لطلبات عدد من الجهات التي تعذّر عليها إتمام إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة سابقا.









ويشمل هذا التمديد الذي سيكون ابتداء من يوم الاربعاء 7 جانفي إلى غاية يوم السبت 17 جانفي بدخول الغاية، الناشرين والكتبيين والموزعين والموردين التونسيين وغير التونسيين، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، وكذلك الهياكل الرسمية التونسية والعربية وغير العربية الراغبة في المشاركة في هذه الدورة.







ودعت لجنة التنظيم جميع المعنيين إلى تدارك التأخير والتسجيل عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للمعرض من خلال الرابط التالي:



