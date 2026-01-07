العائدات السياحية لتونس تتجاوز 8 مليار دينار في 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>

قدّرت العائدات السياحية بـ8096،9 مليون دينار لكامل سنة 2025، مقابل 7599،7 مليون دينار خلال سنة 2024، أي بزيادة بنسبة 6،5 بالمائة بالانزلاق السنوي، بحسب مؤشرات البنك المركزي التونسي.



واستقبلت تونس إلى حدود يوم 22 ديسمبر 2025، أكثر من 11 مليون سائح، متجاوزة بذلك الرقم القياسي المسجّل في سنة 2019 (حوالي 9،4 مليون سائح)، قبل أن يتراجع الأداء السياحي متأثّرًا بتبعات الجائحة الصحيّة كوفيد-19 خلال الفترة 2020 / 2022.







وتتعلّق الاستراتيجية السياحية، التي وقع إرساؤها، بحسب وزير السياحة سفيان تقية، بتكريس سياحة ذات جودة رفيعة وراقية، وتنويع العرض السياحي عبر التركيز على خصوصيّة كلّ جهة.