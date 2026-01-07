Babnet   Latest update 15:24 Tunis

العائدات السياحية لتونس تتجاوز 8 مليار دينار في 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 15:14 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قدّرت العائدات السياحية بـ8096،9 مليون دينار لكامل سنة 2025، مقابل 7599،7 مليون دينار خلال سنة 2024، أي بزيادة بنسبة 6،5 بالمائة بالانزلاق السنوي، بحسب مؤشرات البنك المركزي التونسي.

واستقبلت تونس إلى حدود يوم 22 ديسمبر 2025، أكثر من 11 مليون سائح، متجاوزة بذلك الرقم القياسي المسجّل في سنة 2019 (حوالي 9،4 مليون سائح)، قبل أن يتراجع الأداء السياحي متأثّرًا بتبعات الجائحة الصحيّة كوفيد-19 خلال الفترة 2020 / 2022.


وتتعلّق الاستراتيجية السياحية، التي وقع إرساؤها، بحسب وزير السياحة سفيان تقية، بتكريس سياحة ذات جودة رفيعة وراقية، وتنويع العرض السياحي عبر التركيز على خصوصيّة كلّ جهة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321486

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 07 جانفي 2026 | 18 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet12°
12° Babnet
الــرياح:
9.77 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
12°-9
16°-8
18°-8
15°-11
14°-11
  • Avoirs en devises 25009,2
  • (06/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36712 DT
  • (06/01)
  • 1 $ = 2,88423 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/01)     1388,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/01)   26857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026