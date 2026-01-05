قفصة: تعطّل نشاط إقيلم المظيلة لشركة فسفاط قفصة بسبب عدم التحاق العمّال بمواقع عملهم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/mdhilax2.jpg width=100 align=left border=0>

تعطّل، منذ صباح اليوم الاثنين، نشاط إقليم المظيلة لشركة فسفاط قفصة بمختلف مواقع الاستخراج والغسل، بسبب عدم التحاق الأعوان بمواقع عملهم على خلفية وفاة أحد زملائهم يوم أمس بالمغسلة عدد 3 بإقليم المظيلة، وفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامّة للمناجم، فوزي عكرمي.

وقال عكرمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن "هذا التحرّك تلقائي، وجاء للمطالبة بتوفير مقوّمات الحماية والسلامة المهنية بمواقع العمل".

وأضاف أن أعوان الشركة يطالبون أيضا بتخصيص سيارة إسعاف لنقل المصابين في حال جدّ حادث بإقليم شركة فسفاط قفصة بإقليم المظيلة.