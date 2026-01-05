بطولة انقلترا: غوارديولا قلق من كثرة الإصابات في ظل تراجع سيتي أمام أرسنال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69164062be9208.07771865_epjlfqhkoimgn.jpg width=100 align=left border=0>

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه قد يضطر إلى استدعاء المزيد من لاعبي الأكاديمية للجلوس على مقاعد البدلاء بعد أن اضطر يوسكو غفارديول وروبن دياز للخروج ‌من الملعب بسبب الإصابة خلال التعادل 1-1 مع تشيلسي أمس الأحد.



واستقبل ‍سيتي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل للمرة الثانية على التوالي ويتراجع في سباق المنافسة على اللقب لصالح أرسنال، ‌الذي يبتعد الآن بفارق ست نقاط بعد 20 مباراة.





وقال غوارديولا للصحفيين "سنرى اليوم بشأن وضعية غفارديول، لكن الأمر لا يبدو جيدا بالنسبة له أو لروبن, لم أتحدث مع الطبيب ‌ولكن إذا خرج روبن من الملعب فذلك بسبب شعوره بشيء ما."

"هل رأيتم مقاعد البدلاء؟ أربعة لاعبين من الأكاديمية والآن سيكون لدينا المزيد."

ويفتقد سيتي ‍قلب الدفاع جون ستونز الذي غاب عن آخر ست مباريات بسبب إصابة في الفخذ، بينما يعاني نيثن آكي أيضا من مشاكل تتعلق باللياقة البدنية.



ورغم مشاكل الإصابات، كان غوارديولا واثقا من قدرة لاعبي فريقه على المنافسة إذا آمنوا بأنفسهم.

وأوضح "بعد ما حدث ‌في الموسم الماضي، إذا بقينا أقوياء سنجد الحل والروح ستكون موجودة و إذا كانت الروح موجودة، سنكون جاهزين".

