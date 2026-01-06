Babnet   Latest update 17:37 Tunis

الكاف: إصدار قرار بغلق معصرة بعد ثبوت تسبّبها في أضرار بيئية خطيرة نتيجة سكب المرجين في وادي سراط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695d2c6b470568.76267506_hlefonpjgiqkm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 16:36 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تقرّر،  أمس الاثنين، على إثر اجتماع طارئ انعقد بمقر ولاية الكاف، غلق إحدى معاصر زيت الزيتون الواقعة جنوب الولاية، بعد ثبوت تسبّبها في أضرار بيئية خطيرة نتيجة سكبها لمادة المرجين  بوادي  سراط، وفق عضو المجلس المحلي لمعتمدية قلعة سنان سامي العثماني.
وأوضح العثماني، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن المعاينات الميدانية أظهرت  حدوث أضرار بيئية خطيرة بالمحيط  على غرار نفوق بعض الأسماك  بالوادي، مشيرا إلى أن بلديات المنطقة الأربع اتّفقت على شفط كميات المرجين المسكوبة بالوادي وإرجاعها الى  المعصرة على حد قوله.
 

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321442

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 06 جانفي 2026 | 17 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:20
14:59
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
13°-9
16°-8
18°-9
14°-9
  • Avoirs en devises 25009,2
  • (06/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36712 DT
  • (06/01)
  • 1 $ = 2,88423 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/01)     1443,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/01)   26861 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026