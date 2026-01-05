Babnet   Latest update 10:52 Tunis

الخميس: يوم الإعلام الرياضي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء – تتويج أفضل الرياضيين لسنة 2025 وندوة حول الاستثمار في المنشآت الرياضية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695b8210dacc52.95474970_kghljqpfionme.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 10:18
      
تنظم وكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم الخميس المقبل، تظاهرة يوم الإعلام الرياضي بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية، انطلاقًا من الساعة التاسعة صباحًا، مواصلةً لنهجها المتواصل منذ سنة 2012 في تكريس قيم التفوق والتميّز الرياضي وتسليط الضوء على القضايا المحورية للقطاع.

ويتضمن برنامج التظاهرة:


* الإعلان عن نتائج الدورة الرابعة عشرة من الاستفتاء السنوي لأفضل الرياضيين التونسيين لسنة 2025.
ندوة حوارية بعنوان: «الاستثمار في المنشآت الرياضية: من أجل تنافسية أعلى للرياضة التونسية»*.


وكانت الوكالة قد كشفت، يوم 19 ديسمبر الماضي، عن قائمة المرشحين والمرشحات للتتويج، ضمن خمس مسابقات هي: أفضل لاعب كرة قدم، أفضل رياضي، أفضل رياضية، أفضل رياضي بارالمبي، وأفضل رياضية بارالمبية، وذلك بالاستناد إلى النتائج المحققة خلال سنة 2025.

ويُجرى الاستفتاء ضمن المسابقة الرسمية بمشاركة الإعلاميين الرياضيين التونسيين، والمديرين الفنيين للجامعات الرياضية الوطنية، ومدربي أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وبالتوازي، تُنظَّم مسابقة الجمهور عبر الموقع الرسمي للوكالة على شبكة الإنترنت.

قائمة المرشحين والمرشحات لسنة 2025

أفضل لاعب كرة قدم

* علي العابدي
* أيمن دحمان
* فراس شواط
* منتصر الطالبي
* حنبعل المجبري

أفضل رياضي

* أحمد الجوادي (سباحة)
* خليل الجندوبي (تايكواندو)
* فارس الفرجاني (مبارزة)
* خالد بوقريبة (الكرة الحديدية)
* رافد المبروك (كونغ فو)

أفضل رياضية

* وفاء المسغوني (تايكواندو)
* منى الباجي (الكرة الحديدية)
* خديجة الكريمي (تجديف)
* سلمى الذوادي (تجديف)
* مروى بوزياني (ألعاب القوى)

أفضل رياضي بارالمبي

* أمان الله التيساوي
* ياسين الغربي
* محمد نضال الخليفي
* وليد كتيلة
* ياسين القنيشي

أفضل رياضية بارالمبية

* روعة التليلي
* مروى البراهمي
* رجاء الجبالي
* سنية منصور
* جيهان عزيز
