بنزرت: تخصيص 1.1 مليون دينار لتعهد وصيانة شبكة الطرقات البلدية بكل من بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وجرزونه

أفادت الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت ايمان الزواوي، انه تمّ في مرحلة أولى حصر حوالي 80 نقطة تدخل وصيانة بالطرقات البلدية الواقعة بالمعتمديات الثلاث التابعة للبلدية، وذلك في اطار مشروع بلدي تقدر تكاليفه المالية بحوالي 500 الف دينار .



وأضافت ذات المصدر في تصريح لصحفي "وات" انه تمت برمجة اعتمادات إضافية بعنوان السنة الجارية 2026، لصيانه وتعهد بقية النقاط السوداء بمختلف الشبكة الطرقية التابعة لبلدية بنزرت، وذلك في اطار مشروع متكامل خصّص له من الاعتمادات المالية ما يناهز 600 الف دينار.



من جانبه، اكد والي بنزرت سالم بن يعقوب خلال زيارة عمل اداها الى عدد من المناطق والاحياء ببنزرت الكبرى، على توجيه الاعتمادات المالية المخصّصة لصيانة الطرقات البلدية بكل من معتمديات بنزرت الشمالية وجرزونة وبنزرت الجنوبية، الى تعهد النقاط الواقعة خاصة بمحيط المؤسسات التربوية وأيضا السكنية والمهنية علاوة على بقية الطرقات ذات الكثافة المرورية .وأضاف انه سيتم دعم هذا المجهود البلدي من قبل الولاية والمعتمديات وبقية المصالح الإدارية والفنية بالجهة، علاوة على تنفيذ عدد من الحملات البلدية المشتركة بأكثر من موقع على غرار الحملة المبرمجة ليوم الأربعاء على مستوى الطريق المؤدي من والى منطقة الجبل الكبير وغيرها من التدخلات في بقية المناطق.وأكد الوالي على ضرورة تشديد الرقابة على جميع المقاولات المشرفة على انجاز عدد من المشاريع الجهوية والوطنية والمحلية ودعوتهم خاصة لتحرير حوزة الطرقات من مخلفات التدخلات المنجزة وتامين محيط الاشغال الجارية واستكمالها في اجالها .يذكر ان والي بنزرت كان توقف بحضور كل من معتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق والمصالح الفنية والإدارية البلدية وكاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والمقاولات المكلفة بالاشغال، عند سير عدد من المشاريع الكبرى بالمنطقة والهادفة لتعزيز البنية التحتية والتجهيزات الجماعية على غرار القسط الثالث من مشروع جسر بنزرت الجديد.