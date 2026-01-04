وزارة الصناعة: شركة "الفولاذ" شرعت في تسلم منقولات تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64874284261883.75688235_fkjqgeipomhnl.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنّ الشركة التونسية لصناعة الحديد تسلّمت، بداية من 6 نوفمبر 2025، كميات من المنقولات التي تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال، وذلك بعد استكمال إجراءات الجرد من قبل الهياكل العمومية المانحة، وبحضور ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة.



ويأتي هذا التوضيح في إطار الردّ على سؤال كتابي وجّهته نائبتا مجلس نواب الشعب ريم الصغير وهالة جب الله إلى رئاسة الحكومة، بخصوص تفعيل الأمر عدد 423 لسنة 2025 المؤرخ في 24 سبتمبر 2025 والمتعلق بإحالة المنقولات التي تحتوي على مادة الحديد وغير الصالحة للاستعمال لفائدة شركة “الفولاذ”، وفق ما نُشر على الموقع الرسمي للبرلمان.







طبيعة المنقولات المسلّمة

وذكرت الوزارة أنّ المنقولات التي تسلّمتها شركة “الفولاذ” شملت:





* 75 حافلة مستعملة، إضافة إلى نحو 40 طنًا من الفواضل الحديدية الراجعة بالنظر إلى شركة نقل تونس، وقد أشرف الجيش الوطني على نقلها.

* 86 طنًا من الفواضل الحديدية الراجعة إلى الإدارات الجهوية للتجهيز بولايات تونس والمنستير وزغوان والقصرين وباجة وقابس والمهدية.

* 1 طن من الفواضل الحديدية الراجعة إلى الفوج الجهوي لحفظ النظام ببنزرت.



وأضافت الوزارة أنّ مصالح شركة “الفولاذ” تعمل حاليًا على نقل فواضل حديدية إضافية تابعة لعدد من الوزارات، إلى جانب فواضل السكك الحديدية التابعة لشركة نقل تونس، وذلك خلال الأيام القادمة.



تنسيق وضبط أولويات

وأكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنّه يجري التنسيق مع مختلف الهياكل العمومية لضبط كميات الفواضل الحديدية المتوفرة لديها، بعد استكمال إجراءات الجرد الشامل للمنقولات غير الصالحة للاستعمال، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 423 لسنة 2025، بما يسمح بتحديد أولويات التدخل وفق الإمكانيات المالية واللوجستية المتاحة.

