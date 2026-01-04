الكاميرون تحسم مواجهة جنوب إفريقيا وتتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا لملاقاة المغرب
حجز منتخب الكاميرون مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، عقب فوزه المثير على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب المدينة بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.
وافتتح جونيور تشاماديو التسجيل لصالح الكاميرون في الدقيقة 34، قبل أن يعزّز كريستيان كوفاني التقدّم بهدف ثانٍ مع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 47، مانحًا “الأسود غير المروّضة” أفضلية واضحة.
وفي الدقائق الأخيرة، قلّص منتخب جنوب إفريقيا الفارق عبر إيفيدنس ماكجويا في الدقيقة 88، غير أنّ الوقت لم يُسعف فريقه لإدراك التعادل.
وبهذا الانتصار، يضرب المنتخب الكاميروني موعدًا في ربع النهائي مع المنتخب المغربي، في مواجهة مرتقبة ضمن الأدوار الإقصائية للبطولة.
