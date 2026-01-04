Babnet   Latest update 23:04 Tunis

الكاميرون تحسم مواجهة جنوب إفريقيا وتتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا لملاقاة المغرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695ad803d6caf2.44819520_qofjhlemingkp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 04 Janvier 2026 - 22:08 قراءة: 0 د, 32 ث
      
حجز منتخب الكاميرون مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، عقب فوزه المثير على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب المدينة بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وافتتح جونيور تشاماديو التسجيل لصالح الكاميرون في الدقيقة 34، قبل أن يعزّز كريستيان كوفاني التقدّم بهدف ثانٍ مع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 47، مانحًا “الأسود غير المروّضة” أفضلية واضحة.


وفي الدقائق الأخيرة، قلّص منتخب جنوب إفريقيا الفارق عبر إيفيدنس ماكجويا في الدقيقة 88، غير أنّ الوقت لم يُسعف فريقه لإدراك التعادل.


وبهذا الانتصار، يضرب المنتخب الكاميروني موعدًا في ربع النهائي مع المنتخب المغربي، في مواجهة مرتقبة ضمن الأدوار الإقصائية للبطولة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321358

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Maroc CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 04 جانفي 2026 | 15 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:50
17:18
14:57
12:31
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet22°
18° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-13
20°-12
17°-11
13°-9
13°-8
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026