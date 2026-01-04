بطولة الرابطة الاولى: اجراء مباراة الترجي الرياضي واتحاد بن قردان يوم السبت القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61328f0e217342.13881803_gqhoknlpfjeim.jpg width=100 align=left border=0>

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاحد تعيين المباراة المؤجلة بين الترجي الرياضي و اتحاد بن قردان لحساب الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم السبت 10 جانفي الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س14) بملعب حمادي العقربي برادس.

وكانت المباراة قد تاجلت بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي في مسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا.

يذكر ان الترجي الرياضي يحتل صدارة ترتيب البطولة ب31 نقطة بينما يمتلك اتحاد بن قردان 18 نقطة في المركز العاشر .





