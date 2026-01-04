كأس أمم إفريقيا: المغرب يتجاوز تنزانيا بصعوبة ويبلغ ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695aad1b1db3a1.69594970_jhnefgipqlokm.jpg width=100 align=left border=0>

نجح المنتخب المغربي في تجاوز عقبة منتخب تنزانيا بصعوبة، بعد الفوز 1-0 في مباراة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة على أرضه.



وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي، وسط محاولات محتشمة من الجانبين، مع إلغاء الحكم هدفًا لصالح المنتخب المغربي سجّله عبد الصمد الصيبري بداعي التسلل.







وبحلول الدقيقة 63، نجح جناح ريال مدريد إبراهيم دياز في التوغّل والتسديد من زاوية ضيّقة، معلنًا هدف المباراة الوحيد وتقدّم المنتخب المغربي، رافعًا رصيده إلى أربعة أهداف في البطولة.





وسيواجه المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخب جنوب إفريقيا ومنتخب الكاميرون.

