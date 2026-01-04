ترجي جرجيس واتحاد تطاوين يتعادلان وديا 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695aa791918d55.89841999_hqjkmiglnepof.jpg width=100 align=left border=0>

تعادل كل من ترجي جرجيس واتحاد تطاوين 1-1 خلال المواجهة الودية التي جمعتهما اليوم الاحد بملعب نجيب الخطاب بتطاوين.

وسجل هدف الاتحاد هارون العياري من علامة الجزاء في حين كان هدف الترجي بامضاء زيدان العبيدي بنفس الطريقة.

ويحتل الترجي الجرجيسي المرتبة السادسة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 24 نقطة، في حين يحتل اتحاد تطاوين المرتبة الثانية في المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 25 نقطة .





