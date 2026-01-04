الملعب التونسي ينهزم وديا أمام النادي البنزرتي 3-2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695aa6d57b72f5.27486269_mhiqgeojplkfn.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم الملعب التونسي أمام ضيفه النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة 2-3 خلال المواجهة الودية في كرة القدم التي جمعت الفريقين اليوم الاحد بملعب الهادي النيفر.

وسجل ثنائية فريق باردو كل من البوركيني ساليفو تابسوبا وعزيز السايحي، في حين سجل ثلاثية فريق "القنال" كل من السينيغالي مومار سايدي وعزيز القاسمي من علامة الجزاء وحمزة الهمامي.

ويحتل الملعب التونسي المرتبة الثالثة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 30 نقطة، في حيت يحتل النادي البنزرتي المرتبة 12 برصيد 16 نقطة.