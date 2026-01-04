سليانة : اشراق الزكراوي .. أوّل مدرّبة سياقة سيارات ودراجات بالجهة وتطمح في أن تكون مدرّبة شاحنات ثقيلة

لم يتعوّد اهالي ولاية سليانة على رؤية فتاة تقود دراجة نارية، الا أنّ الشابّة اشراق الزكراوين اختارت ان تكون من أوائل السائقات بل وتحوّلت إلى المدرّبة الوحيدة بالجهة وبالمنطقة في مجال سياقة السيارات والدراجات، وهي تطمح في أن تكون مدرّبة في اختصاص الشاحنات الثقيلة، خاصة وانها متحصّلة على شهادة تدريب في كافة الأصناف.

هي ليست فقط هواية أو وسيلة نقل بالنسبة لاشراق الزكراوين، بل مساحة لإعادة تعريف الأدوار الاجتماعية، فباتت قصّة تجمع بين الشغف والمسؤولية، فتراها ترتدي خوذتها بكلّ ثقة في النفس، بنظرة هادفة كلّها اصرار على الثبات والعزم، تشق طريقها نحو غد أفضل تواجه فيه نظرة ملؤها التساؤل والرفض أحيانا، تجاه نمط عيش مختلف في مجتمع متحفظ تجاه قائدة ومدربة دراجة نارية.

بدأت رحلتها مع تعليم سياقة السيارات، واجهت في بداياتها نظرات الاستغراب والتشكيك، الا أنها واصلت التدريب وتطوير مهاراتها، بقناعة منها بأنّ الطريق لا يعترف إلا بالكفاءة والانضباط، فتمسكت بحلمها وممارسة شغفها لتؤكد انّ "لاشي مستحيل، ومن أراد يستطيع، وأنّ القيادة ليست تمردا بل حقا ومسؤولية"، وفق قناعاتها الشخصية.



تحدثت المدربة اشراق الزكراوي (30 سنة) لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، لتؤكد أنّ مجال السيارات والدراجات ووسائل النقل ككل، شغفها منذ صغرها وقد جسدته في اختيارها لتوجّهها في مسيرتها التعليمية، حيث اختارت خلال المرحلة الثانوية اختصاص العلوم التقنية، وتحصّلت اثرها على شهادة البكالوريا ثم توّجت مسيرتها الجامعية بنيل الشهادة الوطنية للاجازة التطبيقية في تقنيات العلوم والتكنولوجيا في الهندسة الميكانيكية سنة 2017، وقرّرت خوض تجربة التدريب لتجتاز سنة 2019 مناظرة مكوّن مكوّنين في مجال سياقة العربات. وسيارات الأجرة.تواصل الزكراوي التدريب في مجال سياقة السيارات منذ 7 سنوات تقريبا، وقررت منذ سنة إضافة صنف الدراجات النارية صنف"أ"، وهو مجال دخيل لم يسبقها اليه احد من جنسها في الولاية وولايات الشمال الغربي عامة، حيث ما زالت المدربة المتفانية تتذكر نظرة "الدهشة في أعين المتساكنين" وفق توصيفها، واستطاعت فرض ذاتها في ميدان يعتبر حكرا على الرجال.قالت في حديثها لصحفية "وات"، انّها قدّمت عدة مطالب لبعث مركز تعليم الدراجات النارية كبيرة الحجم لعدم تواجد هذا الاختصاص بالجهة وهو ما اعتبرته "أكبر تحد بالنسبة لها"، مبينة أنّ رخصة سياقة صنف"أ" تخضع الى نفس تمشي بقية الأصناف ويجتاز الممتحن فيها الاختبار النظري (24/30) ثم الاختبار التطبيقي (المناورات و الجولان).ومع مرور الوقت، تحوّلت من سائقة الى مدربة واضعة السلامة المرورية في صدارة اهتماماتها، فالتدريب وفق تصوّرها لا يقتصر على التحكّم في الدراجة بل يشمل فهم قواعد الطريق والتعامل مع المخاطر وبناء الثقة، وقد ساهمت تجربتها في استقطاب عدد من النساء الراغبات في تعلّم قيادة الدراجات النارية، ما ساعد متدربات على تجاوز الخوف وكسر الصور النمطية.ختمت الزكراوي حديثها بالتعبير عن طموحها في أن تكون مدرّبة في اختصاص الشاحنات الثقيلة، خاصة وأنّها متحصلة على كافة أصناف رخص سياقة، مؤكدة أن هدفها الأساسي تغيير العقلية بخصوص دور المراة في هذا المجال، واعتمدت في ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر فيديوهات في هذا الخصوص، مؤكدة أنّ عددا هاما من المتابعين على مستوى وطني وايضا في دول عربية اخرى دعّموا هذه التجربة.